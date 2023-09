Apple Event 2023: Neien iPhone 15 Lineup an Apple Watches sollen enthüllt ginn

By

Apple Enthusiaster ronderëm d'Welt waarden op dëst Joer Apple Event, wou den Tech Ris erwaart ass seng héich erwaart iPhone 15 Lineup an déi lescht Apple Watches z'entdecken. D'Evenement wäert en Dënschdeg stattfannen, September 12th am Steve Jobs Theater zu Cupertino, Kalifornien.

Fir déi déi net kënnen um Event perséinlech deelhuelen, wäert Apple d'Evenement live op hirem YouTube Kanal streamen, souwéi op apple.com an der Apple TV App. D'Evenement ass geplangt um 1 Auer ET unzefänken, oder 10 Auer PT fir déi op der Westküst.

Och wann Apple net offiziell e Verëffentlechungsdatum fir den iPhone 15 ugekënnegt huet, ass et typesch verfügbar fir de Freideg nom Event virbestellen, mat Liwwerungen déi eng Woch méi spéit ufänken. Dëst bedeit datt eeschte Cliente kënnen erwaarden hir Hänn op de leschten iPhone séier nom Event ze kréien.

Rumeuren ronderëm d'iPhone 15 Opstellung proposéiere verschidde spannend Ännerungen. Eng bemierkenswäert Ännerung ass den Ersatz vum Blitzhafen mat engem USB-C Hafen souwuel um iPhone 15 wéi och um iPhone 15 Plus. Zousätzlech ginn d'iPhone 15 Pro an 15 Pro Max rumoréiert fir Titanframes an de mächtege A17 Prozessor ze hunn.

Ausserdeem, Berichter vum Bloomberg weisen datt déi nei iPhones mat engem A16 Chip ausgestatt sinn, eng Dynamic Island Interface, an enger 48-Megapixel hënneschter Kamera. Dës Upgrades verspriechen eng verstäerkte Leeschtung an Imaging Fäegkeeten fir Apple seng trei Benotzerbasis.

Wéi den Apple Event no kënnt, erwaarden d'Technologiebegeeschterten an d'Apple Fans éierlech d'Ukënnegung vun der neier iPhone 15 Opstellung an déi lescht Apple Watches. Bleift ofgeschloss fir méi Updates iwwer dës spannend Produkter déi d'Zukunft vun der Techindustrie formen.

Quellen:

- Jessica Guynn, USA haut