De Senat huet viru kuerzem d'Ernennung vum Här Gomez an der Federal Communications Commission (FCC) bestätegt. Dëse Rendez-vous bedeit e Schrëtt no vir an der Verfollegung vun digitaler Equity an den USA.

Zousätzlech zu dëser Bestätegung goufen et aner rezent Entwécklungen an der Breetband- an Netzwierkindustrie. En neie Modul gouf zum Broadband Infrastructure Playbook bäigefüügt, wat Richtlinnen a beschten Praktiken ubitt fir den Zougang zum Héichgeschwindegkeet Internet auszebauen. Dëse Modul zielt fir déi spezifesch Erausfuerderungen unzegoen, déi vun ënnerservéierte Gemeinschafte konfrontéiert sinn fir den digitalen Trenn ze iwwerbrécken.

Ausserdeem ass Virginia de leschte Staat ginn fir säi fënnef Joer Breetbandaktiounsplang ze verëffentlechen. Dëse Plang skizzéiert Strategien an Ziler fir d'Breetbandinfrastruktur a Konnektivitéit am ganze Staat ze verbesseren. Andeems Dir e Fahrplang fir Handlung ubitt, zielt Virginia fir sécherzestellen datt all Awunner Zougang zu zouverléissege a bezuelbare Internetservicer hunn.

Dës rezent Entwécklungen ënnersträichen d'Wichtegkeet vun digitaler Equity an der heiteger Gesellschaft. Den digitale Trennung bezitt sech op de Gruef tëscht deenen, déi Zougang zu digitalen Technologien hunn an effektiv benotze kënnen, wéi zum Beispill den Internet, an deenen déi net hunn. Dës Lück ze iwwerbrécken ass entscheedend fir Chancegläichheet, Ausbildung a wirtschaftlech Entwécklung ze förderen.

Als Conclusioun, d'Bestätegung vum Här Gomez zum FCC, d'Additioun vun engem neie Modul zum Broadband Infrastructure Playbook, an dem Virginia Breetbandaktiounsplang representéieren all positiv Schrëtt fir digital Equity z'erreechen. Dës Initiativen déngen fir d'Erausfuerderunge vun ënnerservéierte Gemeinschaften unzegoen an ze garantéieren datt jiddereen Zougang zu zouverléissege a bezuelbare Internetservicer huet.

