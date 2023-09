Wat mir gespillt hunn: Mech Battles, Classic Arcades, an eng konfus Mario Adventure

An dëser Editioun vum "What We've Been Playing" kucke mir op dräi verschidde Spiller: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest, a Bowser's Fury. All Spill bitt eng eenzegaarteg Spillerfahrung an Erausfuerderunge fir Spiller.

Armored Core 6: Fires of Rubicon ass e PS5 Spill dat d'Authentizitéit vun der Armored Core Serie erfaasst. D'Spill huet e minimalisteschen Design mat Menü-Undriff Mechanik a kuerzen, widderholl Missiounen. Déi limitéiert Faarfpalette a kal, klinesch Atmosphär droen zur Gesamtästhetik vum Spill bäi. Trotz dem Mangel u staarke Geschichtsgeschicht, blénkt d'Spill a senge Chefschluechte, déi Spiller erfuerderen hir Fäegkeeten a mech-Building Fäegkeeten ze léieren an unzepassen. Dës Erausfuerderunge iwwerwannen bréngt e Gefill vun Zefriddenheet ähnlech wéi FromSoftware seng ikonesch Souls Spiller.

Tempest, op der anerer Säit, ass e klassescht Arcade-Spill dat den Test vun der Zäit ausgesat huet. D'Digital Eclipse Verëffentlechung vum The Making of Karateka huet de Schrëftsteller un Tempest erënnert an huet hinnen opgefuerdert d'Spill erëm ze besichen. Si ware begeeschtert vu sengem menacéierte Spillspill, wéi d'Feinde op d'Maueren fortgaange sinn an dem Spiller seng frentesch Kreeslaf a Schéiss méi intensiv ginn. Wärend den ursprénglechen Tempest eng spannend Erfahrung geliwwert huet, huet de Schrëftsteller och dat kreativt Gespréich geschätzt dat Jeff Minter, den Entwéckler, mat dem Spill iwwer d'Joren hat.

Schlussendlech bitt Bowser's Fury fir den Nintendo Switch en eenzegaartegen Twist un déi typesch Mario Abenteuer. D'Spill stellt en oppene Weltkonzept vir, wat de Schrëftsteller am Ufank desorientéiert gelooss huet. Si hu fonnt datt si probéiert hunn déi nei Mechanik ze verstoen, wéi Liichttuerm a Kaz Quests, wärend se och mat de stéierende Erscheinunge vu Bowser kämpfen. Trotz der Duercherneen huet de Schrëftsteller d'Spill agreabel fonnt an huet de frësche Take op der Mario Franchise appréciéiert.

Am Allgemengen, presentéieren dës dräi Spiller verschidden Erfahrungen fir Spiller. Armored Core 6 liwwert Erausfuerderung mech Schluechte, Tempest bitt eng nostalgesch Arcade-Erfarung, an Bowser's Fury bitt eng onkonventionell Mario Abenteuer. All Spill bréngt säin eegene Set vun Erausfuerderungen a Belounungen, a garantéiert datt d'Spiller eng Vielfalt vun Optiounen hunn fir ze wielen.

Quellen:

- Armored Core 6: Fires of Rubicon - FromSoftware déi lescht Ergänzung zu der Armored Core Serie.

- Tempest - Klassescht Arcade-Spill entwéckelt vum Jeff Minter.

- Bowser's Fury - Eng eenzegaarteg Open-Welt Mario Abenteuer fir den Nintendo Switch.