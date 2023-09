Wat ze erwaarden vum Apple's 12. September Event: iPhone 15 an Apple Watch Series 9

Apple's September Event ass just ronderëm den Eck, an et sinn e puer Schlësselprodukter déi mir erwaarden kënnen ze weisen. D'Haaptpunkte sinn den iPhone 15 an d'Apple Watch Series 9. Rumeuren a Spekulatiounen zirkuléieren, an hei ass wat mir bis elo wëssen.

Den iPhone 15 gëtt erwaart eng bemierkenswäert Ännerung ze hunn - d'Adoptioun vum USB-C. Dës Beweegung gouf gefuerdert vun der Entscheedung vun den EU Reguléierer fir Ports iwwer Apparater ze standardiséieren. Wärend d'Ëmsetzungsfrist Enn 2024 ass, schéngt Apple d'Geleeënheet ze notzen fir dës Verréckelung elo ze maachen. Déi méi héich USB 3.2 Datengeschwindegkeet kéint fir d'Pro Modeller reservéiert ginn, mam Standard iPhone 15 hält sech un USB 2.0.

Wireless Laden gëtt och erwaart en Upgrade ze kréien, mat engem Bump bis zu 35W iwwerall. Den iPhone 15 gëtt rumoréiert als ee vun den éischten Telefone fir de Qi2 Standard ëmfaassen, deen drahtlos Laden mat Magnete kombinéiert. Zousätzlech kënnen Features wéi d'Dynamic Island, agefouert an de Pro Modeller, op déi méi bëlleg iPhone 15 Modeller erofkommen.

Eng aner Rumeuren Zousatz ass den iPhone 15 Ultra, deen de Pro Max ersetzt. Dësen Apparat gëtt gesot datt et e 6.7-Zoll Display mat engem 120 Hz Erfrëschungsrate, ofgeschniddene Bezels an en neien "Action" Knäppchen huet. Dëse Knäppchen, vun der Apple Watch Ultra geholl, bitt personaliséierbar Ofkiirzungen op verschidde Funktiounen.

Wann Dir un d'Apple Watch Series 9 dréit, war d'Informatioun relativ knapp. Et ass méiglech datt dëst Joer d'Evenement méi niddereg ass fir Apple's wearables, mam Fokus op d'nächst Joer 10th Anniversaire Apparat. Wéi och ëmmer, et ass méiglech datt d'Ultra 2 an d'Serie 9 Prozessor a Faarfupdate kréien. Et goufen och Berichter vun Apple, deen 3D Dréckerei fir Case Design exploréiert, no senger Notzung am Vision Pro Headset.

Wärend d'AirPods an aner Geräter erwaart ginn Updates ze kréien, sinn d'Detailer nach ëmmer spekulativ. Et ass méiglech datt nei AirPods mam H2 Chip verëffentlecht kënne ginn, zesumme mat engem Standalone USB-C Ladefall. Zousätzlech kënne méi Informatioun iwwer de Vision Pro Headset, iOS/macOS/iPadOS/watchOS Verëffentlechungsdatum a méiglech Demos enthüllt ginn.

Insgesamt ass dem Apple säi September Event voll mat Erwaardung fir déi lescht iPhone an Apple Watch Modeller. Wärend e puer Rumeuren op Spekulatioun baséieren, bidden se e spannenden Abléck an wat fir Apple Enthusiaster am Geschäft ka sinn.

Quellen:



- Net all déi wonneren si verluer, awer e puer vun eis waarden op Apple's Event - https://techcrunch.com/2022/09/05/not-all-who-wonder-are-lost-but-some-of- eis-waart-op-Äppel-Numm-Event/