Apple September Event: Enthüllung vum iPhone 15, Apple Watch, an AirPods

Apple preparéiert sech fir seng lescht Serie vu Produkter ze weisen, dorënner den héich erwaarten iPhone 15, Apple Watch, an AirPods, wärend hirem alljährlechen September Event. D'Keynote Presentatioun, mam Titel "Wonderlust", fënnt am Steve Jobs Theater um Apple Campus zu Cupertino, Kalifornien statt.

Dëst Evenement hält eng bedeitend Plaz am Tech Kalenner wéi et eng alljährlechen Traditioun zanter der Aféierung vun der Original iPhone gouf 2007. Et ass eng Plattform fir Apple ginn hir lescht Innovatiounen an technologesch Fortschrëtter op d'Welt z'entdecken.

Eng vun de bemierkenswäertsten Ännerungen, déi Rumeuren op dësem Event vun dësem Joer ugekënnegt ginn ass Apple säi Schalter vum Lightning Ladehafen op en USB-C Hafen. Dësen Iwwergank zielt fir déi gemeinsam Ladegeräter vun der Europäescher Unioun ze respektéieren. De Beweegung Richtung USB-C géif méi Kompatibilitéit a Komfort fir europäesch Konsumenten garantéieren.

D'Evenement ass geplangt um 1 Auer ET unzefänken, oder 10 Auer PT fir déi op der Westküst. Apple Enthusiaster aus der ganzer Welt kënne Live Updates de ganzen Dag verfollegen fir um neiste Stand vun der Event ze bleiwen.

Wat den héich erwaarten iPhone 15 ugeet, bericht de Bloomberg datt Apple erwaart gëtt véier verschidde Modeller z'entdecken: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an 15 Pro Max. D'Pro Modeller ginn gesot datt se e Chassis aus Titan weisen, am Géigesaz zum Edelstahl, deen an de Basismodeller benotzt gëtt. Zousätzlech hunn d'Pro Max Modeller méiglecherweis e verstäerkte Kamerasystem fäeg fir méi opteschen Zoom.

Fir verschidde Virléiften ze këmmeren, wäerten d'Basis iPhone 15 Modeller a fënnef liewege Faarwen debutéieren: rosa, schwaarz, wäiss, blo a giel. Op der anerer Säit wäerten d'Pro Modeller an enger méi raffinéierter Palette vu Faarwen verfügbar sinn, dorënner gro, schwaarz, donkelblo a wäiss.

De September Event versprécht eng spannend Geleeënheet fir Apple-Enthusiaster an Tech-Enthusiaster ze sinn. Et ass eng Geleeënheet fir déi lescht Fortschrëtter vun Apple ze gesinn an ze kucken wéi dës nei Produkter d'Zukunft vun der Technologie formen.

