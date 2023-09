Apple annoncéiert Fall Event: Nei iPhones an iOS 17 Features

Apple huet en Datum fir säin Hierscht Event festgeluecht, wou et erwaart gëtt nei iPhones an eng nei Apple Watch z'entdecken. Donieft gëtt och iOS 17, déi lescht Versioun vum Apple Betribssystem, verëffentlecht. iOS 17 ass an der Beta Entwécklung fir e puer Méint a wäert méiglecherweis fir den ëffentlechen Download verfügbar sinn nom September 12 Event.

Also, wat kënne mir vum iOS 17 erwaarden? Hei sinn e puer vun de Schlëssel Features:

1. Safari's Text-to-Speech Feature

iOS 17 stellt eng nei "Listen to Page" Feature am Safari vir. Andeems Dir op kleng Buschtawen an grouss Buschtawen A nieft der Adressbar tippt, kënnen d'Benotzer e Menü zougräifen deen dem Siri seng Stëmm erlaabt déi ganz Websäit ze liesen, inklusiv Informatioun iwwer all Fotoen. Dës Fonktioun wäert nëtzlech sinn wann d'Benotzer hir Hänn voll hunn oder hir Liesbrëll net hunn.

2. Fluch Informatiounen duerch Text Messagen

Fluchinformatioun deelen gëtt méi einfach mam iOS 17. D'Benotzer kënnen d'Airline an d'Fluchnummer einfach un een SMSen, deen dann de Message dréckt an hält fir detailléiert Fluchinformatioune wéi d'Streck, Status (zu Zäit oder Verspéidung) an de Gepäck ze gesinn Fuerderung Karussell fir Arrivée. Dës Fonktioun wäert besonnesch hëllefräich sinn fir déi, déi um Fluchhafen ofgeholl ginn.

3. New Facetime Fonctiounen

Et ginn e puer nei Fonctiounen op Facetime am iOS 17. Wann e Facetime Uruff onbeäntwert ass, kënnen d'Benotzer eng Facetime Voicemail hannerloossen. Zousätzlech wäerten d'Benotzer d'Fäegkeet hunn en Echtzäit Transkript ze gesinn vun deem wat den Uruffer seet, wa se wielen den Uruff un d'Voicemail ze schécken. Dëst erlaabt d'Benotzer ze entscheeden ob se den Uruff wëllen äntweren oder se an der Voicemail loossen, ouni datt den Uruffer et weess.

4. Vereinfacht Läschen vun zwee-Faktor Authentifikatioun Texter

iOS 17 mécht et méi einfach zwee-Faktor Authentifikatioun Texter ze managen. Dës Coden, déi eng zousätzlech Schicht vu Sécherheet fir d'Aloggen op Servicer ubidden, kënnen elo automatesch geläscht ginn nodeems se benotzt goufen. Andeems Dir d'Optioun "Automatesch botzen" aktivéiert an Astellungen> Passwuertoptiounen, kënnen d'Benotzer hir Messagen App dës Coden läschen fir hir Inbox organiséiert ze halen.

5. De Standby-Modus verwandelt net stéiert an eng schlank Wecker

iOS 17 stellt eng Feature vir mam Numm "Standby". Wann d'Benotzer hir Handyen an der Nuecht oplueden an se op der Säit setzen, transforméiert den Telefon an e schlanken an personaliséierbaren Bett Wecker. D'Benotzer kënnen Erënnerungen, Aktiepräisser, News-Schlagzeilen, a Batterie-Informatioun op den Ecran addéieren fir hir Standby-Moduserfarung ze personaliséieren.

Notéiert datt iOS 17 net mat all iPhones kompatibel ass. Notamment kréien den iPhone 8, 8 Plus an iPhone X den Update net.

Quellen:

- WAKA Action 8 News