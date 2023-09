Wéi Footballer Diäten an de leschte 50 Joer evoluéiert hunn

Den Daniel Nisbet, High Performance Manager vun der Football Association of Wales National Youth Teams, erkläert wéi d'Ernährung vun de Foussballspiller an de leschte 50 Joer geännert huet. Virdrun war et wéineg Schwéierpunkt op Ernährung, mat Spiller eng traditionell Englesch Frühstück virum Match ugebueden. Wéi och ëmmer, zënter der Mëtt vun den 1990er Joren ass d'Ernährung e wesentlechen Aspekt vun der Virbereedung vun engem Spiller fir e Spill ginn.

Haut beschäftegt Fussballveräiner Ernährungsberoder déi d'Iessen vun de Spiller op eng héich technesch Manéier plangen. Dës Iessen sinn op all Spiller seng individuell Besoinen ugepasst, jee no wat se wëllen erreechen. Loosst eis méi no kucken wéi d'Diät vun de Spiller iwwer d'Jore geännert huet.

Kaffisdësch

An der Vergaangenheet hätten d'Foussballer e Pre-Match Fritten oder eng Schossel mat Zockerbeschichtete Getreide wéi Frosties fir Energie an hire Kierper ze kréien. Hautdesdaags hunn d'Spiller Omelette mat Spinat, Champignonen, Tomaten an Avocado zum Frühstück. De Schwéierpunkt ass elo op genuch Protein ze konsuméieren, mat Eeër déi eng bedeitend Quell vu Protein fir Muskelreparatur an Erhuelung ubidden.

Mëttespaus

Virdrun hunn Fussballspiller vill rout Fleesch verbraucht, wéi Steak, Burger oder Spaghetti Bolognese. Haut ginn d'Spiller ugeroden zwou Portioune Pouletbroscht ze hunn, zwou Portioune séiss Gromperen an zwou Zorte Geméis. Kuelenhydrater aus Nuddelen a Reis si besser Brennstoffquellen wéi Gromperen, well se méi Kuelenhydrater enthalen. Den Dag virum Match gi séier fräigelooss Kuelenhydrater wéi Nuddelen recommandéiert.

Snacks

An der Vergaangenheet hätten d'Spiller e Stéck Orange an der Halbzeit oder iessen Jelly Bounen fir séier Energie. Hautdesdaags sinn d'Spiller méi bewosst iwwer hir Kierperkompositioun a wielt fir Protein Erhuelung Shakes oder Nëss als Snacks. Den Dag virum Match kënne si e Kuelenhydrater drénken, wéi Gatorade oder Lucozade.

Dinner

No engem Spill hunn d'Spiller Fësch a Chips fir en Hit vu Protein an Energie ginn, Kohlenhydraten, awer dëst war an ongesonde gesättigte Fette gefëllt. Haut hunn d'Spiller e Saumon Filet mat zwee Portiounen brong Rais an zwee Geméis. Virun engem Match lueden si op wäiss Nuddelen a Reis, well dës sinn de Kierper fir Energie.

Alkohol

Alkohol drénken war eemol en Deel vun der Fussballkultur, mat Spiller hunn no engem Match e Patt zesummen. Wéi och ëmmer, et ass elo bekannt datt Alkohol d'Erhuelung verlangsamt an d'Nährstoffabsorptioun behënnert. Hautdesdaags ass Drénken nëmme fir speziell Occasiounen reservéiert, a Spiller halen sech vun Alkohol an der Mëtt vun der Woch wann se e Spill kommen.

Insgesamt hunn d'Fussballer Diäten eng bedeitend Transformatioun an de leschte Joerzéngte gemaach, mat engem gréissere Fokus op individuell Ernährungspläng an d'Wichtegkeet vun de richtege Liewensmëttel ze konsuméieren fir d'Performance ze optimiséieren.

Quellen:

– Daniel Nisbet, High Performance Manager vun der Football Association of Wales National Youth Teams