Hindernisser iwwerwannen an der Adoptioun vun der Digital Therapeutik

Op der 2023 PBMI Annual National Conference huet e Panel iwwer net-rezeptéiert digital Therapeutik déi praktesch Probleemer adresséiert, déi hir Integratioun an d'Mainstream Gesondheetsariichtung behënneren. Dës Themen enthalen de Mangel u Rechnungscoden, d'Feele vu Standardiséierung, a verschidde Akteuren verantwortlech fir OfdeckungsEntscheedungen. Zousätzlech hunn d'Panelisten d'Noutwennegkeet unerkannt fir Beweisnormen opzebauen, d'Patientebevëlkerung suergfälteg ze berücksichtegen an d'Perceptioun z'änneren wat d'Rezept Virdeeler enthalen.

Den Nate Harold, R.Ph., Pharm.D., vu MedOne Rx, betount d'Wichtegkeet fir ze klären datt e Rezeptvirdeel net op Medikamenter limitéiert ass. Hien huet betount datt d'Virdeeler vum Rezept zielen fir positiv klinesch Resultater zu engem bezuelbare Präis z'erreechen, wat duerch digital Therapeutik, Apparater, Ënnerstëtzungsstrukturen oder Gesondheetscoaching Servicer erreecht ka ginn.

Den Andy Molnar, CEO vun der Digital Therapeutics Alliance, huet d'Noutwennegkeet beliicht fir ënnerstëtzend Beweiser fir digital Therapie z'entwéckelen. Hien huet e komplette Guide ernimmt, dee vu senger Organisatioun entwéckelt gouf fir Hiersteller a Bezueler ze hëllefen bei der Evaluatioun vun der digitaler Therapeutik. Wärend optimistesch iwwer hir Zukunft, huet de Molnar unerkannt datt et e puer Joer dauere kann fir digital Therapeutik e reegelméissegen Deel vun der Gesondheetsariichtung ze ginn.

De Michael Steelman, Vizepresident vu verwalteten Mäert bei Dexcom, huet d'Wichtegkeet betount fir déi richteg Patienten fir digital Therapie z'identifizéieren an eng flexibel Approche unzehuelen. Hien huet d'Beispill vu Calm ernimmt, eng Schlof- a Meditatiounsapp, déi direkt un d'Konsumenten verkaaft gëtt. Steelman huet virgeschloen datt déi bescht Kommerzialiséierungsstrategie variéiert jee no der spezifescher digitaler Therapeutik.

Matt Alberico, MBA, vun DarioHealth, huet d'Fro vum Zougang zu digitaler Therapeutik adresséiert. Hien huet de Mëssverständnis verdriwwen datt den Zougang zu Smartphones de Problem ass, an ënnersträicht datt déi richteg Erausfuerderung am Zougang zu Wi-Fi oder Datenverbrauch läit. Den Alberico huet sech fir asynchrone Plattformen agesat, déi d'Patienten et erlaben mat Gesondheetssystemer, Kliniker, Coaches an digital Plattformen op hir Komfort ze engagéieren. Hien huet och d'Wichtegkeet betount fir d'Versprieche vum Engagement an d'Resultater ze liwweren.

D'Panelisten unerkennen direkt praktesch Probleemer am Zesummenhang mat Medicare Remboursementkategorien, Rechnungscoden a Formulaire fir digital Therapie. Si hunn och d'Erausfuerderunge vun der Opnahm vun de Provider diskutéiert an d'Bedierfnes fir Ausbildung an der Providergemeinschaft. Zousätzlech goufen de Rendement op Investitioun an real-Welt Beweisstudien als vital Aspekter identifizéiert fir Bezueler a Verkeefer ze berécksiichtegen.

Als Conclusioun, wärend et vill Hindernisser ze iwwerwanne sinn, huet de Panel Optimismus ausgedréckt iwwer déi zukünfteg Integratioun vun digitaler Therapeutik an alldeegleche Gesondheetsariichtung. Mat virsiichteg Iwwerleeung vun der Patientebevëlkerung, ënnerstëtzend Beweiser, flexibel Kommerzialiséierungsstrategien, a praktesch Bedenken adresséieren, hunn digital Therapeutik d'Potenzial fir d'Gesondheetsversuergung ze revolutionéieren.

