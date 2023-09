Western Digital lancéiert SN770M NVMe SSD fir Steam Deck a ROG Ally

Western Digital huet den SN770M NVMe SSD agefouert, speziell fir Apparater wéi den Steam Deck a ROG Ally entwéckelt. Déi kleng M.2 2230 Form Faktor Drive kommen an 500GB, 1TB, an 2TB Optiounen, déi Handheld Gameren mat engem wesentleche Späicherupgrade ubidden.

Virdrun war d'SSD an engem Steam Deck z'ersetzen relativ einfach, awer M.2 2230 Drive ze fannen war eng Erausfuerderung. Dës Drive waren net allgemeng fir Konsumenten verfügbar a ware méi heefeg an Dell a Microsoft Surface Laptops fonnt. Wéi och ëmmer, d'Situatioun huet sech viru kuerzem verbessert, mat Firmen wéi Sabrent, Micron, Corsair a Framework déi M.2 2230 Drive ubidden. Framework huet och säin eegene 2TB Upgrade Drive fréier dëst Joer verëffentlecht.

Dem Western Digital seng Entrée an dëse Maart ass eng positiv Entwécklung fir Handheld Gaming. Hir Fuerwen bidden beandrockend Geschwindegkeete vu bis zu 5,150 MB / s baséiert op PCIe Gen 4. D'1TB Versioun vun der SN770M NVMe SSD ass verfügbar am Western Digital Online Store a Best Buy fir $ 109.99. D'2TB Versioun ass exklusiv bei Best Buy verfügbar fir $239.99.

Am Allgemengen, Western Digital's SN770M NVMe SSD bitt eng praktesch Léisung fir Gameren déi d'Späichere vun hiren Handheld Geräter upgraden. D'Disponibilitéit vun dësen Drive vu bekannten Hiersteller verbessert d'Optioune fir d'Konsumenten, sou datt et méi einfach ass fir passend Upgrades fir hir Apparater ze fannen.

