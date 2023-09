Western Digital lancéiert WD Blue SN580 NVMe SSD mat verbesserte Leeschtung fir kreativ Enthusiaster

Western Digital huet den WD Blue SN580 NVMe SSD agefouert, eng nei Ergänzung zu senger Produktlineup vu Solid-State Drive (SSDs). Entworf speziell fir déi kreativ Enthusiastgemeinschaft a Professionnelen, benotzt dësen internen Flash Drive NVMe PCIe Gen 4.0 Technologie, bitt méi Applikatiounsreaktiounsfäegkeet a méi séier Bootzäiten.

De WD Blue SN580 NVMe SSD ass elo verfügbar fir online op Amazon.in ze kafen a wielt Geschäfter an Indien. Et kënnt mat enger limitéierter Garantie vu 5 Joer, déi de Benotzer Fridden vum Geescht ubitt.

Den Drive ass verfügbar a Kapazitéiten rangéiert vun 250GB bis 2TB, mat engem Startpräis vu Rs 4,599. Seng Schlësselfeatures enthalen NVMe PCIe Gen 4.0 Technologie, wat d'Benotzer erlaabt ouni Ustrengung tëscht groussen a komplexe Projete mat Lies- a Schreifgeschwindegkeet vu bis zu 4,150 MB / s ze multitaskéieren.

De Drive integréiert och nCache 4.0 Technologie, déi héich Burst Schreifleistung a séier Kopie vu grousse Dateien a Medienverméigen erméiglecht. Mat sengem slanke M.2 2280 Formfaktor bitt de WD Blue SN580 NVMe SSD bis zu 2TB Späichere fir Uwendungen, Daten, Fotoen, 4K Videoen a Musek.

Wat d'Zouverlässegkeet ugeet, bitt Western Digital eng 5-Joer limitéiert Garantie fir d'SSD, zesumme mat enger Bewäertung vu bis zu 900TBW (Terabytes geschriwwe) fir den 2TB Modell. Zousätzlech huet de Drive niddereg Kraaftfuerderungen, sou datt et ideal ass fir Laptop Batterie Liewen ze maximéieren.

Khalid Wani, Senior Director of Sales bei Western Digital India, bemierkt datt wéi d'Demande fir immersiv digital Inhalter an Indien wiisst, et e Bedierfnes fir High-Performance Tools ass. De WD Blue SN580 NVMe SSD, mat senger Blitzschnell NVMe PCIe Gen 4.0 Technologie, adresséiert dës Nofro andeems d'Laaschtzäiten reduzéiert ginn. Säin schlanke Formfaktor a generéise Späicherkapazitéit maachen et gëeegent fir béid Professionnelen an aspirant Creatoren.

Zesummegefaasst bitt déi nei WD Blue SN580 NVMe SSD eng verbessert Leeschtung an Zouverlässegkeet fir déi kreativ Enthusiastgemeinschaft a Professionnelen. Mat senger moderner Technologie a schlankem Design erlaabt et d'Benotzer grouss a komplex Projeten effizient unzegoen, wärend hir Donnéeën sécher gespäichert ginn. D'Disponibilitéit vum Drive a verschiddene Kapazitéiten an déi 5-Joer limitéiert Garantie verbesseren säin Appel weider.

Definitiounen:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, e Protokoll deen déi effizient Kommunikatioun tëscht engem Host a Solid-State Drive erméiglecht.

PCIe: Randerscheinung Komponent Interconnect Express, eng héich-Vitesse Serien Computer Expansioun Bus Standard.

Gen 4.0: Déi véiert Generatioun vu PCIe, déi erhéicht Bandbreedung a méi séier Datenübertragungsraten ubitt.

Quellen:

- [Source Artikel]