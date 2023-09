Autoe si méi mächteg wéi jee: Tuned 911 Turbo S iwwerpréift Stock Porsche 918 Spyder

An der Welt vun Autosbegeeschterten ass d'Kraaft Kinnek, an d'Autoen haut si méi staark wéi jee. Dat lescht Beispill dovun ass den 911 Turbo S, e Kraafthaus op der Streck, déi d'Opmierksamkeet vun Aftermarket-Tuner gefaangen huet fir nach méi Kraaft aus dem Modell ze extrahieren. E Video ass opgedaucht, deen en ofgestëmmte 911 Turbo S weist, dee Kapp-zu-Kapp an enger Serie vu Drag-Rennen géint e Stock Porsche 918 Spyder geet, wat beliicht wéi d'Leeschtungsspalt tëscht den zwee Autoen verréngert ass.

Wann et ëm d'Powertrain kënnt, benotzt den 918 Spyder en Hybridsystem. Et kombinéiert e 4.6-Liter natierlech aspiréiert V8-Motor mat zwee Elektromotoren, een op all Achs. Dëse Setup resultéiert an engem Gesamtoutput vun 887 Päerd an 944 Pound-Féiss vum Dréimoment. Op der anerer Säit huet den 911 Turbo S keng elektresch Hëllef, awer et kritt e mëllen Toun vum ES Motor. Seng zwee-turbocharged 3.8-Liter flaach-sechs Motor liwwert 650 horsepower an 590 Pound-Féiss vun Dréimoment an Stock Form. Wéi och ëmmer, mat Upgrades wéi nei Intercooler an engem Titan Auspuff Kit, produzéiert den ofgestëmmte 911 888 Päerd a 737 Pound-Féiss vum Dréimoment.

En anere Faktor deen d'Performance beaflosst ass Gewiicht. Den 911 Turbo S ass méi hell wéi den 918 Spyder, waacht 3,615 Pond am Verglach zum Hybrid 3,688 Pond. Béid Autoen hunn Allradantriebsystemer awer benotze verschidde Gearboxen. Den 918 kënnt mat enger siwe-Vitesse Gearbox, während den 911 mat enger aacht-Vitesse PDK Transmissioun ausgestatt ass.

D'Draghrennen tëscht dësen zwee Porsche Modeller weisen e puer interessant Resultater. Den 918 Spyder iwwerhëlt d'Féierung an der éischter Course, iwwerrascht den 911 an iwwerrascht als éischt d'Arrivée. Wéi och ëmmer, an de folgenden dräi Rennen, séchert den 911 Turbo S d'Victoire, de Véierel Meile Rennen an 9.7 Sekonnen am Verglach zum 918's 9.9 Sekonnen ofgeschloss. Den 911 iwwerhëlt och den Hybrid Hypercar a Rollende Rennen a gewënnt souguer de Bremstest.

De Porsche 918 Spyder gouf virun engem Joerzéngt als e modernen Auto ugesinn, mat atemberaubende Leeschtung an engem héije Präiss Tag. Wéi och ëmmer, en ofgestëmmte 911 Turbo S kann elo den 918 fir eng Fraktioun vun de Käschte besser maachen. Dëst weist déi kontinuéierlech Fortschrëtter an der Automobiltechnologie an déi beandrockend Fäegkeeten vum Aftermarket Tuning.

