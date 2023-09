Apple's Wonderlust Event Enthüllt nei iPhone a Watch Modeller

Dem Apple säin héich erwaarten "Wonderlust" Event huet an den USA ugefaang, déi lescht iPhones an Apple Watch Modeller ze weisen. D'Evenement bestätegt verschidde Rumeuren ronderëm déi nei Apparater, wärend och onerwaart Features enthüllt.

Eng bedeitend Ukënnegung ass Apple seng Verréckelung vu Lightning Verbindungen op den Industrie-Standard USB-C fir den Entree-Niveau Modell vun der neier iPhone Serie, den iPhone 15. Dës Ännerung alignéiert mat neien EU Reglementer a wäert wahrscheinlech méi séier Datenübertragungsgeschwindegkeet ubidden. Wéi och ëmmer, déi méi séier Versioun 3 USB-C wäert nëmmen um iPhone 15 Pro a Pro Max verfügbar sinn.

En anert bestätegt Rumeur ass d'Verlängerung vun der "Digital Island" Feature iwwer déi ganz iPhone Linn. D'iPhone 15 an 15 Plus hunn elo eng "Pill" oder animéiert Cover fir d'Kamera a Sensor Notch uewen um Écran. Dës Fonktioun krut positiv Feedback mam iPhone 14 Pro a Pro Max, awer bitt momentan voll Funktionalitéit exklusiv mat Apple seng eegen Apps.

D'Leckungen iwwer d'iPhone 15 Pro a Pro Max Modeller mat méi hell a méi staark Titanium Fäll beweisen och richteg ze sinn, obwuel de Präis dee selwechte bleift wéi déi virdrun Modeller.

An engem iwwerraschend Twist huet Apple eng nei Feature genannt Roadside Assist enthüllt, déi säin Text-via-Satellit-Service verlängert. Verfügbar nëmmen an den USA an Zesummenaarbecht mat der AAA, dëse Service erlaabt d'Benotzer Stroossehëllef ze froen. Apple d'Investitioun an Satelliteninfrastruktur fir seng Text-via-Satellit-Servicer huet d'amerikanesch Firma Globalstar profitéiert.

Wärend der Manifestatioun huet den Apple CEO Tim Cook Geschichte vun Individuen gedeelt, déi vun der SOS Text-via-Satellit Feature am aktuellen iPhone 14 Modell gerett goufen. De Cook huet och en Update iwwer den Upëff vum Apple Vision Pro geliwwert, e Mixed-Realitéit Apparat, deen erwaart gëtt fréi d'nächst Joer ze starten.

Am Allgemengen, Apple's Wonderlust Event huet déi viraussiichtlech Rumeuren geliwwert wärend nei Features agefouert ginn, déi d'Firma Engagement fir Innovatioun a Benotzererfarung weisen.

Source: Chris Keall, The New Zealand Herald