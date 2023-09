By

Eng russesch Firma mam Numm Caviar huet en ultra-exklusiv an exorbitant deier personaliséiert iPhone erstallt. Dëse luxuriéisen Apparat riicht sech un déi ultra-räich, déi keng Ausgaben erspueren wann et ëm Exklusivitéit kënnt.

Caviar beschreift sech als eng international Mark déi spezialiséiert ass fir personaliséiert Luxusgeräter ze kreéieren. Hir Produkter kombinéieren héich Technologien mat exquisite Materialien wéi Gold, Diamanten, natierlech Lieder, Kuelestoff, Bijouen Email, Meteoritten a rare Artefakte.

De Benotzerdefinéiert iPhone a Fro kascht eng iwwerraschend R11,636,578. Den Telefon huet en eenzegaartege Gehäuse aus 18K Wäissgold an ass mat 570 individuellen Diamanten verschmiert. Zousätzlech kënnt et mam Snowflake Graff Halskette Pendant produzéiert vum Laurence Graff, engem renomméierten englesche Bijoutier. De Pendant eleng kascht ongeféier R1,323,690.

Den Halskette Pendant ass geformt wéi en openwork Schneeflock a dekoréiert mat ronnen a marquise-förmlechen Diamanten. Et hänkt vun enger wäissgold Kette mat ronnen Diamanten agekreest. D'Gesamtgewiicht vun den Diamanten am Pendant ass ongeféier 6.65 Karat.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt Caviar lächerlech deier Handgeräter erstallt huet. Si hu virdru Produkter produzéiert wéi den Goldbeschichtete iPhone 7 an den Tyrannophone, deen en iPhone 13 Pro ass mat engem echten Tyrannosaurus rex Zänn agebaut.

Dës extravagant Apparater si gezielt op Eenzelpersounen mat engem onvirstellbare Betrag u Räichtum. Wärend déi duerchschnëttlech Persoun et schwéier ka begräifen sou exorbitant Zommen op engem Telefon ze verbréngen, fir déi ultra-räich, et ass just en anere Wee fir hire luxuriéise Liewensstil ze verwinnen.

Insgesamt huet Caviar sech als eng Mark etabléiert déi den ultra-räiche këmmert, hinnen exklusiv a luxuriéis personaliséiert Geräter ubitt.

Quellen:

- IOL