Tesla Cybertruck: Hubcap Drama Op der Freeway

Eng rezent Siicht vum Tesla sengem héich erwaarten Cybertruck op enger Autobunn a Kalifornien huet eng onerwaart Wendung gemaach wéi ee vu sengen Hubkappen fort geflunn ass a knapp en Auto getraff huet. Den Tëschefall gouf op engem Dashcam Video op YouTube eropgelueden.

De Video weist de Cybertruck an der zweeter Spuer vum Verkéier, wann op eemol op der 10-Sekonne Mark, den Hubcap entlooss gëtt an an d'Loft lancéiert. Et reest eng Distanz ier se zréck op déi véiert Spur erofgefall ass. D'Gefier virum Dashcam Auto bremst schaarf fir den Hubkapp ze vermeiden, awer fiert um Enn driwwer, sou datt et vum Dashcam Gefier rullt. Glécklecherweis war d'Resultat net méi schlëmm, well et ass onméiglech virauszestellen, wéi d'Chauffeuren an esou Situatiounen reagéieren.

Och wann et verschidde Grënn ka ginn fir datt en Hubkapp erofgefall ass, sou wéi schlecht Uschloss oder Design, ass et net kloer wat dësen speziellen Tëschefall verursaacht huet. D'Ingenieuren vun Tesla wäerten ouni Zweifel d'Saach ënnersichen fir sécherzestellen datt all néideg Verbesserunge virum offiziellen Verëffentlechung vum Cybertruck gemaach ginn.

De Start Event fir den Cybertruck gëtt erwaart geschwënn ugekënnegt ze ginn, no Kommentarer vum Tesla CEO Elon Musk virdrun dëst Joer. Wéi och ëmmer, dem Musk säi Gleisrekord mat Frist ze treffen bréngt e puer Onsécherheet op. Trotzdem ass d'Produktioun vum Cybertruck scho bei der Tesla Ariichtung zu Austin, Texas ugefaang, laut enger Foto déi d'Firma am Juli gedeelt huet.

Wéi méi Detailer entstinn, wäerte mir Updates iwwer Tesla's Rollout Event fir den héich erwaarten Cybertruck Pickup ubidden.

Quellen: Electrek, YouTube

Definitiounen:

Hubcap: en dekorative Cover, deen am Zentrum vun engem Gefierrad befestegt ass

Dashcam: eng Kamera déi um Dashboard vun engem Gefier montéiert ass fir d'Vue vun der Strooss opzehuelen

Cybertruck: Dem Tesla säin zukünftege elektresche Pickup

Freeway: eng kontrolléiert Zougang Autobunn entworf fir Héich-Vitesse Verkéier

YouTube: eng Video-Sharing Plattform