Nei Bedenken opgeworf iwwer NSO Group Spyware Targeting Individual Employed by International Organization

Fuerscher um Citizen Lab an der Munk School op der University of Toronto hunn Bedenken iwwer d'Verbreedung vu Spyware benotzt vun der NSO Group, enger mächteger israelescher Cyber-Intelligenzfirma. Si hunn entdeckt datt en Individuum, deen vun enger Organisatioun mat internationale Büroe beschäftegt ass, mat der Hacking Software vun der NSO Group gezielt gouf. D'Attack gouf entdeckt wärend d'Fuerscher den Apparat vum Individuum ënnersicht hunn.

D'Attack huet e "Null-Klick Exploit" benotzt, wat d'Spyware erlaabt huet de Benotzer säi mobilen Apparat duerch e bis elo onbekannte Sécherheetsfehler am Betriebssystem vum Telefon ze infizéieren, ouni datt de Benotzer op e béiswëlleg Link klickt. Apple huet zënterhier en iOS Patch verëffentlecht fir d'Sécherheetsschwaachheet ze adresséieren.

NSO Group behaapt datt et nëmme seng Spyware u Regierungscliente verkeeft fir ze benotzen fir seriéis Kriminalitéit an Terrorismus ze bekämpfen. Wéi och ëmmer, et goufen dokumentéiert Fäll vun der Spyware mëssbraucht vu Regierungsclienten a verschiddene Länner. Wann en Telefon infizéiert ass, gëtt d'Spyware dem Benotzer, dacks eng auslännesch Regierung Intelligenz Service oder Police Entitéit, total Zougang zum Apparat, dorënner verschlësselte Gespréicher a Messagen op populär Applikatiounen wéi Signal oder WhatsApp. Et kann och den Telefon an en Hörgerät ëmsetzen, wat dem Bedreiwer erlaabt d'Opnamfäegkeeten vum Apparat ze manipuléieren.

Déi rezent Attacke géint Journalisten, Diplomaten, auslännesch Regierungsbeamten, an Aktivisten hunn d'Biden Administratioun gefuerdert fir d'NSO Group am Joer 2021 op d'Schwaarzlëscht ze setzen. Zousätzlech, ass d'Firma Gesetzer vun Apple a WhatsApp.

D'Fuerschung duerchgefouert vum Citizen Lab huet op d'NSO Group's Pegasus Spyware als de méigleche Täter hannert der Attack uginn. De Bill Marczak, e Senior Fuerscher am Citizen Lab, huet héich Vertrauen an dës Attributioun ausgedréckt baséiert op forensesche Beweiser. Hien huet och festgestallt datt d'Entdeckung vun der Spyware wahrscheinlech wéinst engem Feeler vum Bedreiwer während der Installatioun war.

Dësen Tëschefall ënnersträicht nach eng Kéier d'Noutwendegkeet vun enger verstäerkter Iwwerpréiwung a Regulatioun ronderëm d'Benotzung vu mächtege Hacking-Tools wéi NSO Group's Spyware. Efforte musse gemaach ginn fir Individuen an Organisatiounen virun onerlaabten Iwwerwaachung a potenziellen Mëssbrauch vun dësen Technologien ze schützen.

