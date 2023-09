Evidence-Based Practice an d'Evolutioun vum Can't Wait to Learn Programm

Can't Wait to Learn, dem War Child säin digitale Bildungsprogramm fir Kanner, déi vu Konflikt betraff sinn, gouf ëmmer vu wëssenschaftleche Beweiser guidéiert. Wéi och ëmmer, fir als wierklech "Beweis-baséiert" ugesinn ze ginn, muss eng Interventioun bestëmmte Critèren erfëllen. Duerch eng grouss-Skala Studie an Uganda, Can't Wait to Learn huet elo dës Critèren erfëllt, wat eng spannend Evolutioun fir de Programm markéiert.

Evidenzbaséiert Praxis ass d'Konzept datt Beruffspraktiken, wéi Pfleeg, Erzéiung oder psychosozial Ënnerstëtzung fir Kanner, op wëssenschaftleche Beweiser baséieren. Et beinhalt d'Benotzung vun rigoréise Fuerschungsprozesser fir den Impakt vun Interventiounen ze beweisen, anstatt op Traditioun, Intuition oder perséinlech Erfahrung ze vertrauen. Hëllefsorganisatiounen musse gewëllt sinn sech selwer verantwortlech ze halen fir sécherzestellen datt se net méi Schued verursaachen wéi gutt.

Déi evidenzbaséiert Approche fänkt mat Interventiounen un, déi wëssenschaftlech Fuerschung erliewen, sou wéi Machbarkeetevaluatioune oder kontrolléiert Studien. D'Resultater vun dësen Studien gi benotzt fir d'Method z'adaptéieren an ze verbesseren wa se onkonklusiv oder net genuch sinn. Wann d'Resultater positiv sinn, geet d'Interventioun op déi nächst Phas vun der Evaluatioun weider.

Can't Wait to Learn huet an de leschten 18 Méint e randomiséierte kontrolléierte Prozess an Uganda gemaach. D'Etude betrëfft 1507 Kanner aus 30 Schoulen am Isingiro Distrikt. D'Halschent vun de Schoulen ersat regelméisseg Englesch a Mathematikcourse mat Can't Wait to Learn fir seng Effektivitéit direkt ze vergläichen. D'Resultater vun der Etude, déi geschwënn an engem wëssenschaftleche Journal publizéiert ginn, weisen datt Can't Wait to Learn net nëmme besser leeft wéi Standardausbildung, mee och déi meescht EdTech Programmer, déi an ähnlechen Astellunge benotzt ginn, iwwerpréift.

Dëse Prozess an Uganda verstäerkt Can't Wait to Learn als e vollwäertege Beweis-baséiert Programm. Et ass Deel vun enger Sammlung vun 10 Fuerschungsstudien, déi vum War Child a Länner wéi Tschad, Jordanien, Libanon, a Sudan zënter dem Ufank vum Programm gemaach goufen. Am Sudan huet eng Etude festgestallt datt d'Kanner bal duebel sou vill an der Mathematik verbessert hunn a bal dräimol méi am Liesen am Verglach zum Léierprogramm vun der Regierung fir ausserschoulesch Kanner.

Dëse Meilesteen an Uganda markéiert den Ufank vum Can't Wait to Learn seng Skaléierungsrees. Am Aklang mat der Lokalisatiouns-Approche gouf d’Ëmsetzung vum Programm un d’Gemeng Gemeng iwwerginn. Andeems Dir deelt wat funktionnéiert a wat net duerch Fuerschung, Can't Wait to Learn zielt sënnvoll Fortschrëtter ze förderen fir gratis, gerecht a qualitativ Ausbildung fir all Kanner, déi vu Konflikt betraff sinn, ze bidden.

Can't Wait to Learn gouf am Ufank am Sudan am Joer 2012 entwéckelt an ass zënterhier a verschiddene Länner getest an ëmgesat ginn. Et huet bis elo ronn 100,000 Kanner erreecht, mat villverspriechende Perspektiven fir zukünfteg Wuesstum.

Quellen:

– Can’t Wait to Learn – War Child’s digital Education Programme fir Kanner, déi vu Konflikt betraff sinn

- Mark Jordans, Professer fir Kanner a Jugendlecher Global Mental Health a War Child Direkter fir Fuerschung & Entwécklung

- Jasmine Turner, Fuerschungsleit fir Can't Wait to Learn