Apple Aktie fällt wéi Chinesesch Beamten iPhones op der Aarbecht verbidden

By

Apple (AAPL) Aktie erlieft e wesentleche Réckgang vun iwwer 6% virdrun dës Woch wéinst engem Verbuet op iPhones bei zentrale Regierungsagenturen a China. D'Verëffentlechung vun engem neien High-End Telefon vun Huawei huet och den Drock op Apple bäigefüügt, zesumme mam Upëff vum Start vu sengem neien iPhone 15.

Trotz dësen betreffend Schlagzeilen, mengt de Morgan Stanley Analyst Erik Woodring datt den Impakt minimal wäert sinn. De Woodring seet datt d'Reaktioun vum Maart d'potenziell Bedeitung vun de China Schlagzeilen iwwerschätzt an datt d'Aktie Réckgang iwwerdriwwen ass.

Och an engem schlëmmste Fall Szenario virausgesot de Morgan Stanley datt Apple nëmmen ongeféier 4% vum Akommes an 3% vum Akommes pro Aktie géif verléieren. Woodring hält d'Méiglechkeet fir 70% vun den iPhone Sendungen a China ze verléieren als héich onwahrscheinlech.

Ausserdeem weist dem JPMorgan seng Analyse datt Apple seng Maartundeel a China an de leschte Joren stänneg erhéicht huet, ongeféier 20% vum chinesesche Maart bis zum éischte Véierel vun 2023 erfaasst. Wéi och ëmmer, den JPMorgan Analyst Samik Chatterjee suggeréiert datt déi rezent Restriktiounen op iPhone Eegentum vu Regierungsbeamten, gekoppelt mat Huawei senger neier Telefon Verëffentlechung, kéint Erausfuerderunge fir Apple stellen fir seng Aktiegewënn a China z'erhalen.

Apple d'Aktieleeschtung war en Thema vun der Diskussioun, mat Bedenken iwwer Iwwerwäertung entstinn nodeems d'Firma Erwaardungen fir iPhone Verkaf verpasst huet a Recetten erofgaangen am Ufank August. De kommende iPhone 15 Start gëtt als kritesch fir den Aktiepräis vun Apple ugesinn, mat nidderegen Investisseurerwaardungen déi d'Firma muss iwwertreffen.

Wärend Analysten keng bedeitend Upgrades fir den iPhone 15 virausgesot hunn, kann Apple nach ëmmer profitéieren vun de Benotzer déi hir existent iPhones upgraden. JPMorgan schätzt datt Apple 218 Milliounen iPhones vu September bis Enn vum Joer wäert verkafen, liicht manner wéi d'lescht Joer am Ganzen.

Insgesamt, trotz de rezenten Erausfuerderungen a China an dem zukünftege iPhone-Start, gleewen d'Analysten datt Apple d'Aktie Réckgang iwwerdriwwen ass, an d'Firma huet d'Potenzial fir béid Eenheeten an duerchschnëttlech Verkafspräisserwuessen.

Quellen:

- Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com

- JPMorgan

- Morgan Stanley