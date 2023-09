Wahoo verëffentlecht Neie Smart Trainer a Smart Bike fir Indoor Training

Wahoo huet viru kuerzem zwee nei Produkter fir Indoor Training lancéiert: en Top-of-the-line Smart Trainer an e méi bezuelbare Smart Bike. De Wahoo KICKR MOVE ass e Smart Trainer dee mat enger bewegbarer Basis kënnt, wat et erlaabt während Ärem Ride hin an zréck ze rutschen, fir eng méi dynamesch an immersiv Erfahrung ze bidden. De KICKR MOVE ass op der selwechter Fundament gebaut wéi de fréiere Modell, de Wahoo KICKR V6/2022, awer mat der zousätzlech Feature vu Bewegung.

De KICKR MOVE behält d'Kärfeatures vu sengem Virgänger, dorënner eng Kraaftgenauegkeet Fuerderung vun +/- 1%, e Maximum Steigung vun 20%, an Ënnerstëtzung fir bis zu 2,200 Watt Resistenz. Et huet och duebel ANT + / Bluetooth Smart Ënnerstëtzung, agebaute WiFi, a Kompatibilitéit mat verschiddenen Achsgréissten. Den Trainer kënnt mat enger 11-Vitesse Kassett a gëtt bei $ 1,599.99 geprägt. Zousätzlech huet Wahoo ugekënnegt datt de KICKR MOVE kompatibel ass mat der KICKR CLIMB, awer en Accessoireadapter wäert erfuerderlech sinn.

Wahoo huet och de Wahoo KICKR Bike SHIFT agefouert, en neie Smart Vëlo deen eng méi bezuelbar Optioun fir Indoor Training bitt. De KICKR Bike SHIFT ass mat fortgeschrattenen Features ausgestatt wéi Auto-Kalibrierung, simuléiert Verréckelung, a gebauter Klotersimulatioun. Et huet eng Kraaft Genauegkeet Fuerderung vun +/- 1% a kënnt mat duebel ANT + / Bluetooth Smart Ënnerstëtzung. De KICKR Bike SHIFT gëtt bei $ 2,999.99 geprägt.

Béid Produkter goufen vun enger Rei vu Reider getest an hu positiv Feedback fir hir Leeschtung a Villsäitegkeet kritt. De KICKR MOVE, besonnesch, gouf gelueft fir seng Fäegkeet fir e realistescht Reiderfahrung mat senger beweeglecher Basis ze bidden.

Mat der Verëffentlechung vun dësen neie Produkter zielt Wahoo fir Indoor Cyclisten mat héichqualitativen an immersive Trainingsoptioune fir déi kommend Indoor Trainingsaison ze bidden. Egal ob Dir no engem Smart Trainer oder engem Smart Vëlo sicht, Wahoo huet Iech ofgedeckt.

