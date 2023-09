Vivo Set fir Vivo T2 Pro an Indien ze lancéieren: Neie Mid-Range Device with Enhanced Hardware

Vivo, e prominente Smartphone Hiersteller, erweidert säi Mid-Range Portfolio an Indien mam Start vun engem neien Apparat an der T2 Serie. Den Upëff vum Handset, genannt Vivo T2 Pro, wäert verbessert Hardware hunn a gëtt erwaart iwwer Rs. 20,000 um indesche Maart.

Laut Quellen zitéiert vun 91Mobiles, huet de Vivo T2 Pro 600,000 op der populärer Benchmarking Plattform AnTuTu geschoss. Dëst hindeit datt den Apparat mat enger neier Dimensity 7200 SoC ausgestatt gëtt, déi verbessert Leeschtung am Verglach mat fréiere Modeller an der Serie bitt.

Et gëtt spekuléiert datt de Vivo T2 Pro ähnlech wéi de kierzlech lancéierten iQOO Z7 Pro geprägt gëtt, deen och den Dimensity 7200 Chip huet a fänkt bei Rs un. 23,999 an Indien. De Pro Modell gëtt erwaart an zwou Varianten verfügbar ze sinn: eng mat 8GB RAM an 128GB Onboard-Speicher, an eng aner mat 8GB RAM an 256GB Späichere. Den Apparat ass méiglecherweis verfügbar fir op der populärer E-Commerce Plattform Flipkart ze kafen, souwéi iwwer Vivo's extensiv Retail Netzwierk.

Wärend de Startdatum fir de Vivo T2 Pro nach net ugekënnegt ass, gëtt méi Informatioun erwaart an den nächsten Deeg opgedeckt ze ginn. Et ass derwäert ze bemierken datt de Vivo T2 5G, ugedriwwe vun engem Snapdragon 695 Prozessor, bei Rs. 18,999 fir d'Basisvariant mat 6GB RAM an 128GB Späichere. D'T2x Variant, mat engem Dimensity 6020 SoC, fänkt bei Rs un. 12,999 fir d'Versioun mat 4GB RAM an 128GB Späichere.

De Vivo T2 Pro gëtt erwaart de Konsumenten eng attraktiv Midrange-Optioun mat verbesserte Hardwarefäegkeeten ze bidden. Mat senge kompetitive Präisser an Disponibilitéit duerch führend Online an offline Kanäl, zielt Vivo fir déi divers Bedierfnesser vun indesche Smartphone Benotzer ze këmmeren.

Quellen: 91Mobiles