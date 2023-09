vivo Teases Start vum T2 Pro 5G an Indien: Wat ze erwaarden

vivo ass bereet fir säi leschten Telefon an der T Serie ze lancéieren, de vivo T2 Pro 5G, an Indien. D'Firma huet ugefaang den Apparat ze zéien, e gebogenen Ecran an eng beandrockend gëllen Faarf ze weisen. Dëst kënnt no den erfollegräiche Starte vum T2x 5G an T2 5G virdrun dëst Joer.

Baséierend op de Spezifikatioune vum T2 5G an dem kierzlech lancéierten iQOO Z7 Pro 5G, gëtt erwaart datt den T2 Pro 5G mat ähnlechen Features kënnt. Dës enthalen e grousse 6.78-Zoll FHD + 120Hz kromme AMOLED Display, ugedriwwen duerch MediaTek Dimensity 7200 SoC. Den Telefon ass méiglecherweis mat 8GB RAM ze kommen, fir glat Multitasking an App Leeschtung ze garantéieren.

Wat d'Kamerafäegkeeten ugeet, gëtt erwaart datt de vivo T2 Pro 5G eng 64MP Heckkamera mat enger 2MP sekundärer Kamera huet. Et wäert och eng héich Opléisung 16MP Front Kamera hunn, perfekt fir beandrockend Selfies z'erreechen. Fir den Apparat de ganzen Dag laafen ze halen, gëtt et mat enger 4600mAh Batterie ausgestatt, déi 66W Schnellladung ënnerstëtzt, fir e minimale Downtime fir Benotzer ze garantéieren.

Méi Detailer iwwer de vivo T2 Pro 5G ginn erwaart an den nächsten Deeg opgedeckt ze ginn, well den Telefon soll spéider dëse Mount starten. Den Apparat wäert op Flipkart kaaft ginn, souwéi der offizieller Websäit vum vivo. Zousätzlech wäerten offline Geschäfter méiglecherweis den Telefon stockéieren fir Clienten déi léiwer am Geschäft kafen.

Mat senge verspriechende Featuren a schlankem Design gëtt de vivo T2 Pro 5G erwaart en héich erwaarten Telefon an Indien ze sinn. Mobile Enthusiaster an technesch erfuerene Konsumenten sollten oppassen op seng offiziell Start a spéider Disponibilitéit.

