Tech Begeeschterten hu vill ze freeën eis an den nächste Méint well verschidde grouss Startevenementer erwaart ginn. Een esou Event gëtt spekuléiert de Start vum Vivo iQOO 12 an iQOO 12 Pro Smartphones ze sinn. Wärend den offiziellen Startdatum nach net ugekënnegt ass, Rumeuren a Fuite hunn e bësse Liicht op déi erwaart Spezifikatioune vun dëse Smartphones werfen.

Laut fréiere Rumeuren gëtt d'iQOO 12 Serie rumoréiert vum Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor ugedriwwen ze ginn, bitt séier kabelt a drahtlos Laden. Wéi och ëmmer, rezent Berichter vum Gizmo China verroden zousätzlech Spezifikatioune vun der Tipster Digital Chat Station geleckt. Eng spannend Feature erwähnt am Leck ass den 144Hz Samsung E7 AMOLED Panel mat enger 2K Opléisung.

De Leck weist och op d'Präsenz vun der OmniVision OV64B Periskop Zoomkamera. Och wann et onsécher ass ob dëse Kamerasensor souwuel op iQOO 12 an iQOO 12 Pro verfügbar ass, wier et e super Additioun zum Premium Smartphone.

Wat den Design ugeet, ginn et Chancen datt d'iQOO 12 Serie e Metallbau huet. Et gëtt erwaart och 200W Schnellladung z'ënnerstëtzen a kommen mat anere Funktiounen wéi en Ultraschall Fangerofdruckscanner an en USB Type-C 3.x Hafen. Berichter vun der Digital Chat Station an der Vergaangenheet léinen e puer Kredibilitéit fir dës Spekulatiounen.

Fir déi, déi no High-Performance-Geräter sichen, proposéiert de Leck datt déi iewescht Konfiguratioun vum iQOO 12 Pro 24GB vum LPDDR5x RAM an 1TB vun UFS 4.0-Späichere kéint enthalen. Zousätzlech kann d'iQOO 12 Pro Serie op Origin OS 4.0 baséiert op Android 14 lafen.

Et ass wichteg ze bemierken datt, trotz der Kredibilitéit vun der Quell, dës nach ëmmer Spekulatiounen sinn a sollen net als offiziell Informatioun geholl ginn. Vivo huet nach offiziell Berichter iwwer de Startdatum a Spezifikatioune vun dëse Smartphones verëffentlecht. Et wäert sécher spannend sinn ze gesinn wat Vivo fir seng nei Opstellung am Geschäft huet.

