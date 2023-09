Vivante Health's GIThrive unerkannt fir AI Technologie an Employeur Subsidéiert Wellness

Vivante Health gouf als Véierelfinalist an zwou Kategorien bei den Digital Health Hub Foundation's 2023 Digital Health Awards ausgewielt. D'Firma GIThrive virtuell Plattform benotzt kënschtlech Intelligenz (AI) a gëtt unerkannt fir souwuel déi Bescht Notzung vun AI am Gesondheetstech an d'Employeur Subsidized Wellness Kategorien.

GIThrive ass eng digital Verdauungsgesondheetsléisung déi Ënnerstëtzung u Leit ubitt, déi un Verdauungsstéierunge leiden. D'Plattform kombinéiert AI-driven Technologie, Ronn-der-Auer Assistenz vun registréierten Diätetiker a Gesondheetscoaches, an Zougang zu engem Netz vun Internisten a Gastroenterologen fir Diagnos a Behandlung. D'Resultater sinn beandrockend, mat iwwer 90% vun de Benotzer déi verbessert Verdauungssymptomer a Liewensqualitéit berichten. Ausserdeem, Organisatiounen déi GIThrive als Employé Benefice ubidden, erliewen Reduktioune vu 15% oder méi an Verdauungsrelatéierte medizinesche Ausgaben.

An der Bescht Notzung vun AI an der Gesondheetstech Kategorie, Vivante Health's GIThrive steet eraus fir seng personaliséiert Fleegpläng déi op AI a Maschinnléieren vertrauen. Dës Pläng sinn entwéckelt fir Verdauungssymptomer ze léisen an d'Gesondheetskäschte ze reduzéieren. Empfehlungen kënnen Diät- a Liewensstilanpassungen enthalen, online pädagogesch Ressourcen, kognitiv Verhalenstherapie, Konsultatiounen mat Gesondheetscoaches, a klinesch Interventiounen wéi Labo Tester an Telehealth Rendez-vousen.

D'Inklusioun an der Kategorie Best Employer Subsidized Wellness ass eng Reflexioun vu Vivante Partnerschafte mat Patronen fir Verdauungsgesondheet an hir Virdeeler Pläng ze integréieren. Duerch d'Ëmsetzung vun GIThrive, Organisatiounen hunn Zeien Reduktiounen vun Gesondheetsversuergung Käschten verbonne mat digestive Problemer. D'Employéen hunn eng verbessert Medikamenterhaltung a Verhalensmodifikatioun gewisen, wat zu manner Noutsallvisiten a Spidolaufnahmen resultéiert. Tatsächlech sinn gastrointestinal Themen zu den Top fënnef Gesondheetskäschte fir vill Firmen.

Vivante Health CEO, Bill Snyder, ënnersträicht d'Wichtegkeet vu personaliséierte Behandlungspläng a lafender Ënnerstëtzung vun der GIThrive Plattform. Mat GIThrive hunn Individuen Zougang zu engem Räichtum vun Verdauungsgesondheetsressourcen op enger Plaz, wat fir direkt Betreiung a Kontinuitéit vun der Behandlung erlaabt. De Snyder dréckt Dankbarkeet aus fir d'Unerkennung a béide Kategorien, betount de positiven Impakt Vivante Health mécht op seng Memberen an déi bewisen Resultater déi se erreechen.

Finalisten fir d'Digital Health Awards ginn den 22. September ugekënnegt, mat Gewënner op der Grand Finale op HLTH 2023 zu Las Vegas den 9. Oktober opgedeckt.

Iwwer Vivante Health: Vivante Health ass eng digital Gesondheetsfirma gewidmet fir d'Gestioun vu chronesche Konditiounen ze revolutionéieren, ugefaange mam Darm. Hir virtuell GI Betreiung kombinéiert date-driven Technologie mat engem koordinéierten Team vun Dokteren, Diätetiker a Gesondheetscoaches fir personaliséiert a fristgerecht Betreiung ze liwweren. Fir méi Informatioun, besicht d'Vivante Health Firma Websäit oder kontaktéiert [E-Mail geschützt].

Quelle: Vivante Health