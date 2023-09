De Schëpfer vum Viral Spill 'Nëmmen erop!' Pullt Spill vum Steam, zitéiert Stress

De Schëpfer vum populäre Physik-baséiert Plattformspill, Only Up!, huet decidéiert d'Spill aus dem Steam Storefront ze läschen, zitéiert "Stress" als Grond hannert dëser Entscheedung. Nëmmen Up! krut bedeitend Opmierksamkeet am Mee wann prominent Streamer an YouTuber hir Versuche gewisen hunn fir un d'Spëtzt an dësem usprochsvollen Spill ze kommen.

An engem Update op Steam huet de Schëpfer vum Spill, deen den Numm SCKR Games geet, sech als Solo Entwéckler beschriwwen an zouginn datt Only Up! war hir éischt Erfahrung mat Video Spill Entwécklung. Si hunn d'Spill als kreativ Outlet erstallt an e Wee fir sech selwer ze testen, awer et huet hinnen an de leschte Méint vill Stress verursaacht. Elo si si prett fir weiderzekommen an d'Spill hannert sech ze setzen.

De Créateur huet verroden datt se de Moment un hirem nächste Spill schaffen, mam Codenumm Kilth. Si hunn de Besoin fir Fridden vum Geescht an Heelen ausgedréckt a plangen eng Paus ze huelen fir hir Ausbildung am Spilldesign weiderzemaachen. Mat hirem neie Wëssen an Erfarungen zielen se hir Energien op Kilth ze riichten. Dat nächst Spill wäert e ganz anere Genre a Kader hunn, mat engem Akzent op Kinematographie. De Créateur hofft mat engem klengen Team fir dësen usprochsvollen Projet ze kollaboréieren fir hir Spilldesignfäegkeeten ze verbesseren.

Dëst ass net déi éischte Kéier Only Up! gouf aus Steam geläscht. Virdru gouf d'Spill erofgeholl wéinst der Benotzung vun urheberrechtleche Verméigen, awer et ass zréckgaang nodeems d'verletzend Verméigen ewechgeholl goufen. Den Entwéckler huet de Feedback an d'Ënnerstëtzung vun der Gemeinschaft iwwer d'Feeler am Spill unerkannt an huet Dankbarkeet u sympathesch a frëndlech Kollegen an der Industrie ausgedréckt.

D'Entscheedung vum Creator fir Only Up ze läschen! an ausdrécken hire Stress echoen d'Gefiller vum Dong Nguyen, dem Créateur vum Flappy Bird, deen d'Spill aus App Stores am Joer 2014 gezunn huet wéinst senger Suchtfaktor. Den Nguyen huet verroden datt hie sech schëlleg an onwuel mam Erfolleg vum Spill gefillt huet.

Zu der Zäit vum Schreiwen, Nëmmen Up! ass de Moment net verfügbar fir op Steam ze kafen, obwuel seng Säit nach ëmmer existéiert. Den Titel vum Spill gouf op "net verfügbar" geännert an den Entwéckler gouf ëmbenannt "Indiesolodev." Déi positiv Benotzer Bewäertungen a Bewäertunge fir Only Up! kann nach op der Steam Säit fonnt ginn.

Quell: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)