Vancouver-baséiert Drone Light Show Firma, Pixel Sky Animations, wäert hiren offiziellen ëffentleche Start mat der Open-Air Gala am September feieren 15. D'Evenement, déi op Science World a False Creek ofgehale gëtt, wäert och Vancouver's éischt Drone Liicht weisen. weisen, begeeschtert en erwaart Publikum vu 700 Participanten.

Pixel Sky Animations mengt datt d'Geschicht erzielt essentiell ass fir all super Leeschtung. Mat hiren Drone Liichtshows, si zielen d'Publikum vun all Alter ze engagéieren, ze inspiréieren an ze beandrocken andeems se den Nuetshimmel als Leinwand benotze fir narrativ ze molen. D'Drone Liichtshow ass virsiichteg entworf fir eng optimal Vue vun engem spezifesche Brennpunkt op der Science World, awer et wäert aus verschiddene Winkele laanscht de False Creek Mier siichtbar sinn.

D'Open-Air Gala bitt eng curéiert Cocktailerfahrung vu Bootleggers an eng immersiv Konschtausstellung vun der Chali Rosso Art Gallery. Zwee Performance Etappe ginn duerch international DJs Ray Kash an Dezza headlined. D'Participanten hunn d'Méiglechkeet fir op nei Welten duerch Technologie-gedriwwen Kënschtler ze transportéieren.

Ticketen fir d'Open-Air Gala fänken u bei $45 plus Fraisen un a kënnen online kaaft ginn. Et versprécht en onvergiesslechen Owend vun Ënnerhalung ze sinn, déi innovativ Notzung vun Dronen mat Musek, Konscht a Mixologie kombinéiert.

