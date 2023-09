Virginia Gouverneur Verëffentlechung Pläng fir Statewide Breetband Expansioun

Virginia Gouverneur Glenn Youngkin huet e 5-Joer Plang enthüllt fir Virginians mat bezuelbaren, High-Speed-Breetband ze verbannen. De Plang beschreift wéi de Staat seng $ 1.48 Milliarde Féderalen Allokatioun benotzt fir Internetnetzwierker a Beräicher z'installéieren déi de Moment Zougang feelen. Mat dëser Initiativ zielt Virginia fir onservéiert Haiser, Geschäfter a Gemeinschaftsanker ze prioritären, fir eng geschätzte 160,000 Plazen z'erreechen.

Accès op Héich-Vitesse Breetband gëtt net méi als Luxus ugesinn, mee eng Noutwennegkeet fir voll Participatioun am Alldag. De Gouverneur Youngkin mengt datt andeems Dir all Virginianer duerch Breetband verbënnt, wäert de Staat e wesentleche Schrëtt no vir huelen fir den digitale Trenn ze iwwerbrécken.

Zousätzlech fir Zougang ze bidden, betount de Plang d'Wichtegkeet fir digital Alphabetiséierung ze förderen, d'Gesondheetsariichtung ze verbesseren an d'Käschte fir all Virginianer ze reduzéieren. Andeems hien eng universell Breetbanddeckung erreecht, wäert de Staat seng Efforten a Finanzéierung op dës kritesch Beräicher riichten.

De Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) Programm, finanzéiert vum federalen Infrastructure Investments and Jobs Act, ass eng national Initiativ fir den Héichgeschwindeg Internetzougang auszebauen. Virginia's Department of Housing and Community Development (DHCD) wäert de Staat $ 1.48 Milliarde BEAD Allocatioun verwalten. Dës Finanzéierung ergänzt déi lafend Efforte vun der Virginia Telecommunication Initiative (VATI) fir ënnerservéiert Regiounen am ganze Staat z'erreechen.

Wann den universellen Breetbandzougang etabléiert ass, wäert DHCD säi Fokus op d'Bezuelbarkeet förderen an d'Adoptioun vu Breetbandservicer verbesseren. D'Zil ass et ze garantéieren datt all Virginianer Zougang zu dësem kriteschen Service kënnen an benotzen.

Virginia war e Leader am Ofschloss vun der digitaler Divisioun, huet iwwer $ 935 Milliounen am Staat a Féderalen Finanzéierung zougewisen zënter 2017. Dës Investitiounen hunn Breetbandinfrastruktur op iwwer 388,000 Plazen an 80 Stied a Grofschaften am ganze Commonwealth verlängert. D'Finanzéierung gouf ergänzt mat engem zousätzleche $ 1.1 Milliarde u passende Fongen vu lokale Regierungen an Internetservicer.

D'DHCD akzeptéiert de Moment ëffentlech Kommentaren iwwer d'BEAD Initial Proposal bis September 19. Dës Geleeënheet fir ëffentlech Input erlaabt d'Akteuren Feedback ze ginn an zu der Entwécklung vum Breetband Expansiounsplang bäidroen.

Dem Virginia säin Engagement fir den digitalen Trenn ze iwwerbrécken déngt als nationale Modell fir aner Staaten. Andeems Dir bezuelbar an zougänglech Breetband prioritär setzt, suergt de Commonwealth datt keng Gemeinschaften am digitalen Zäitalter hannerlooss ginn.

Quellen:

- Virginia Gouverneur Büro

- Departement vum Logement a Gemeinschaftsentwécklung (DHCD)