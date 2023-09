Neie Trainingsprogramm zielt d'Digital Divide am ländleche Tennessee ze iwwerbrécken

D'University of Tennessee Institute of Agriculture an d'AT&T Foundation hunn sech zesummegeschafft fir den Tennessee Broadband Digital Literacy Training Programm ze lancéieren, fir d'Erausfuerderunge vun de ländleche Communautéiten unzegoen beim Zougang zum Breetbandinternet. Duerch dëse Programm kréien d'Bierger an 42 Gemeinschaften uechter Tennessee Training an Ausbildung fir hir digital Fäegkeeten ze verbesseren an d'Breetbandadoptioun ze erhéijen.

AT&T Foundation huet d'Initiativ gestart andeems en $ 100,000 Scheck op d'Universitéit vun Tennessee am September 7 presentéiert. D'Finanzéierung erméiglecht d'UT Extension fir praktesch Ausbildung fir Individuen an wirtschaftlech beonrouegend Grofschaften ze bidden, déi momentan limitéiert oder keen Zougang zum Breetbandinternet hunn. Andeems Dir dës digital Divisioun iwwerbréckt, zielt de Programm d'Awunner nei Méiglechkeeten fir Beschäftegung, Fäegkeetentwécklung an Erzéiungsprogrammer ze bidden.

De Sreedhar Upendram, en Associé Professer an der Agrar- a Ressourcewirtschaft bei der UT, betount d'Wichtegkeet vun der Partnerschaft mat der AT&T Foundation fir den digitale Trennung unzegoen. De Programm wäert aktiv engagéieren an investéieren an d'Ausbildung vun de Bierger, d'Stäerkung vun Partnerschafte mat lokalen Geschäfter, Entrepreneuren, Senior Zentren, an d'Aarbechtskraaft an de ländleche Gemeinschaften. Duerch dës Zesummenaarbecht versicht de Programm d'Awunner mat den néidege Fäegkeeten a Wëssen z'erméiglechen fir d'digitale Welt ze navigéieren.

AT&T Tennessee President, Joelle Phillips, erkennt den Engagement vun der Firma fir kritesch Programmer z'ënnerstëtzen, sou wéi den UT's Digital Literacy Training Program. Dëse Programm gëtt als e Wee ugesinn fir net nëmmen Breetbandnetzwierker auszebauen an ze verbesseren, mee och dozou bäidroe fir méi staark Gemeinschaften a besser Zukunft ze bauen.

Als Conclusioun wäert den Tennessee Broadband Digital Literacy Training Programm eng entscheedend Roll spillen fir ländlech Tennessee Gemeinschafte mat den digitale Fäegkeeten ze equipéieren déi néideg sinn fir d'Participatioun an der digitaler Zäit vun haut. Duerch d'Zesummenaarbecht tëscht der University of Tennessee an der AT&T Foundation, wäerten d'Awunner Zougang zu pädagogeschen Atelieren a Formatiounen hunn, d'wirtschaftlech Entwécklung förderen an d'digitale Divisioun zoumaachen.

Quellen:

– UTIA.tennessee.edu