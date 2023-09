Apple Aktie fällt op Bedenken iwwer China iPhone Trottoiren

De S&P 500 an den Nasdaq hunn en Donneschdeg Réckgang erlieft, gefouert vun Apple, well Bedenken iwwer China seng Restriktiounen op d'Benotzung vun iPhones vu Staatsbeamten e Réckgang an de Megacap Wuesstum Aktien verursaacht hunn. Apple Aktien si fir den zweeten Dag hannereneen 3.3% erofgaang wéi d'Nouvelle gebrach ass datt China plangt de Verbuet op iPhones op staatlech Firmen an Agenturen ze verlängeren. Aner Wuesstem Aktien, dorënner Tesla, Nvidia, an Netflix, hunn och Verloschter erlieft, rangéiert vun 1.4% bis 3.1%.

D'Ukënnegung vun de China iPhone Trottoiren huet d'potenziell Risiken fir Aktienpräisser beliicht, speziell am Technologiesecteur, wéinst der Erausfuerderung tëscht den USA a China. D'Aktie vun Apple Liwweranten, wéi Skyworks Solutions, Qualcomm a Qorvo, sinn tëscht 7.1% a 7.6% erofgaang. De S&P 500 Informatiounstechnologie Index ass 1.9% gefall, während de Philadelphia Halbleiter Index 2.8% erofgaang ass.

Suergen iwwer plakeg Inflatioun goufen weider duerch e Bericht vum Aarbechtsdepartement gefërdert, deen eng Ofsenkung vun der Zuel vun den Amerikaner gewisen huet, déi fir Chômage Fuerderungen ofginn. D'Figur ass op 216,000 gefall fir d'Woch, déi den 2. September eriwwer ass, an erreecht den niddregsten Niveau zënter Februar. Dëst huet d'Erwaardunge gedämpft datt d'Federal Reserve geschwënn hiren Zënssazzyklus géif ophalen, wéi méi staark wéi erwaart US wirtschaftlech Donnéeën uginn hunn.

D'Donnéeë vu China hunn och zu Maartbedéngungen bäigedroen, well se verroden hunn datt d'Exporter an d'Importer am August gefall sinn wéinst der Schwächung vun der Nofro a luesen Konsumentenausgaben an der zweetgréisster Wirtschaft vun der Welt. US-opgezielt chinesesch Firmen, dorënner PDD Holdings, JD.com, Baidu, an Alibaba, erlieft Verloschter rangéiert vun 3.7% bis 5.7%.

Investisseuren waarden op Aussoe vu verschiddene Federal Reserve Spriecher fir Hiweiser iwwer den zukünftege Währungspolitesche Wee. Trotz dem Apple seng Verloschter huet den Dow Jones Industrial Average eng liicht Erhéijung gesinn, haaptsächlech gedriwwe vun enger 1% Erhéijung vun der McDonald's Aktie no engem Upgrade vu Wells Fargo. D'Automatiséierungssoftwarefirma UiPath huet och eng 9.1% Erhéijung vum Aktiewäert erlieft nodeems se eng positiv alljährlech Recettenprognose geliwwert hunn.

Um 11:53 Auer ET ass de S&P 500 0.49% op 4,443.53 erofgaang, während den Nasdaq Composite 1.27% op 13,695.95 gefall ass. Wéi och ëmmer, den Dow Jones ass 0.11% op 34,481.44 eropgaang, trotz dem Apple säin Afloss op den Index.

Quell: Reuters - (Berichterstattung vum Shristi Achar A an Amruta Khandekar zu Bengaluru; Zousätzlech Berichterstattung vum Johann M Cherian Editing vum Vinay Dwivedi)

Definitiounen:

- Megacap Wuesstem Aktien: Grouss-Cap Aktien vun Firmen déi bedeitend Wuesstum am Maartwäert erliewen.

- Sticky Inflation: Eng Situatioun an där d'Inflatioun dauernd héich oder erhéicht bleift, typesch wéinst Basisdaten Faktoren déi verhënneren datt se natierlech erofgeet.

- Equity Präisser: D'Präisser vun Aktien oder Aktien an ëffentlech gehandelte Firmen.

- Federal Reserve (Fed): Den Zentralbankesystem vun den USA, verantwortlech fir Währungspolitik a Stabilitéit.

- Währungspolitik: D'Aktiounen vun enger Zentralbank fir d'Geldversuergung an d'Zënssätz an enger Wirtschaft ze reguléieren an ze kontrolléieren.

Quellen:

- Reuters Artikel vum Shristi Achar A an Amruta Khandekar zu Bengaluru; Zousätzlech Berichterstattung vum Johann M Cherian, geännert vum Vinay Dwivedi, 7 Sept 2021