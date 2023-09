Apple deelt falen amgaang Suergen iwwer China iPhone Trottoiren

En Donneschdeg hunn de S&P 500 an den Nasdaq Réckgang erlieft als Resultat vu Bedenken iwwer China's iPhone Trottoiren a Schwächen an Chipaktien. Apple, e Schwéiergewiicht am S&P, huet zu de Réckgang bäigedroen mat engem Réckgang vun 3.5% an hirem Aktiepräis. Dëst ass no Neiegkeeten datt China Restriktiounen op iPhone Notzung vu Staatsbeamten erweidert huet, verlaangt datt se ophalen hir Handyen op der Aarbecht ze benotzen. Bloomberg bericht datt China geplangt huet den iPhone Verbuet och op staatlech Firmen an Agenturen ze verlängeren. Den negativen Impakt vun Apple seng potenziell Probleemer a China huet net nëmmen d'Firma selwer beaflosst, awer och seng Liwweranten a Firmen mat bedeitende Belaaschtung fir China.

De S&P 500 Technologiesektor, besonnesch, huet e Réckgang vun 1.9% erlieft als Resultat vun dëser Neiegkeet, wouduerch et de gréisste Prozentsaz Réckgang ënner den 11 Haaptsecteuren vum Index ass. Zousätzlech zu de Bedenken iwwer Apple, war de Maart och betraff vun engem Réckgang vun de wëchentlechen US Aarbechtsloserfuerderungen, wat Suergen iwwer Zënssätz an Inflatioun erhéicht huet. D'Zuel vun den Amerikaner, déi fir Chômage Fuerderungen ofginn, ass op den niddregsten Niveau zënter Februar gefall, wat e potenziell favorabelen Aarbechtsmaart beweist.

Wéi och ëmmer, Investisseuren bloufen onsécher iwwer de Wee vun der Federal Reserve fir Zënssätz an hunn d'Inflatiounslesunge fir August gewaart. De Réckgang vum Maart gouf als virsiichteg defensiv Haltung ugesinn an der Erwaardung vun der Verëffentlechung vun den nächsten Inflatiounsdaten. Den Dow Jones Industrial Average ass ëm 0.13% eropgaang, wat de S&P 500 an Nasdaq iwwerschratt huet wéinst dem Apple säi méi nidderegen Ranking am cyclicals-heavy Index am Verglach zum Maartkapitaliséierungsgewiicht S&P 500, wou Apple e wesentlechen Afloss huet.

Notamment waren defensiv Utilities déi gréisste Gewënner ënner de S&P Secteuren, wat e Risiko-Off-Sentiment um Maart beweist. De Philadelphia Semiconductor Index huet och e Réckgang vun 2% erlieft, mat Aktien vun Apple Liwweranten wéi Skyworks Solutions, Qualcomm a Qorvo méi wéi 7% erofgaangen. D'Noriichte vu China hunn d'Investisseuren gefouert fir d'Relatioun tëscht den USA a China als e grousse Risiko fir aktuell Aktiepräisser ze betruechten, besonnesch am Technologiesektor. D'Donnéeën, déi e Réckgang an den Exporter an den Importer vu China am August weisen, hunn d'negativ Gefill weider bäigefüügt.

An aner Neiegkeeten huet de McDonald's e 1% Steigerung gesinn nodeems de Wells Fargo d'Aktie op "Iwwergewiicht" verbessert huet, während d'Automatiséierungssoftwarefirma UiPath eng Erhéijung vun 10.5% op eng optimistesch jährlech Recettenprognose erlieft huet.

