US Aktien klëmmt wéi d'Investisseuren fokusséieren op de Verbraucherpräis Index Bericht

By

D'US Aktien hunn e bësse méi héich zougemaach wéi d'Investisseuren hir Opmierksamkeet op d'nächst Woch de Konsumentpräis Indexbericht gedréit hunn. Apple Aktien hunn och Stabilitéit no engem Zwee-Deeg Réckgang gesinn. Den Dow ass ëm 0.2% eropgaang, de S&P huet 0.1% gewonnen, an den Nasdaq ëm 0.1% eropgaang.

An Australien sinn d'ASX-Futures ëm 0.1% oder 4 Punkten op 7154 eropgaang. De S&P/ASX 200 huet e Freideg ëm 0.2% oder 14.3 Punkten zougemaach, op 7156.7 ofgeschloss. De Bloomberg Dollar Spot Index ass méi héich geklommen, während Bitcoin ëm 1.2% op $25,890 gefall ass. De Rendement op der US 10-Joer Notiz ass ëm 2 Basispunkten op 4.26% eropgaang.

Bank of America Tariffer Strategisten hunn hir Empfehlung opginn fir taktesch laang op 10-Joer Treasury Notes ze sinn wéinst dem Risiko vun der US wirtschaftlecher Widderstandsfäegkeet, déi d'Rendement op 4.75% féiert. Och wa se nach ëmmer erwaarden datt d'Ausbezuelung um Enn vum Joer ongeféier 4% wäert sinn, ass dës Prognose elo a Gefor.

Barclays bereet sech vir, Honnerte vun Aarbechtsplazen ofzeschneiden fir d'Käschte ze reduzéieren. D'Schnëtt wäerten ongeféier 5% vum Client-konfrontéiert Personal an der Handelsdivisioun beaflossen, souwéi e puer Dealmakers weltwäit. D'Firma plangt och Teams a senger UK Konsumentebank Eenheet ze restrukturéieren.

An aner Neiegkeeten, China Konsument Präis Index an Produzent Präis Index fir August wäert um 11:30 verëffentlecht ginn. D'Experten erwaarden e Réckgang an de Präisser, gedriwwe vu Liewensmëttelpräisser a verstäerkte Ënnerstëtzung fir Heemreesen.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]

- [Quell 3]