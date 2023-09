Opreegung wiisst fir iPhone 15 Upgrade

Laut engem rezenten alljährlechen Fuerschungsbericht vu Savings.com, sou vill wéi 16% vun den existente Benotzer vun Apple plangen op den iPhone 15 ze upgrade wann et verëffentlecht gëtt. Dëst ass e méi héije Prozentsaz wéi déi virdrun iPhone Modeller, mat 14% Planung op den iPhone 14 an 10% fir den iPhone 13 ze upgrade.

Ee Faktor, deen zu dëser Opreegung bäidréit, ass d'Zuel vun de Benotzer, déi vun eelere Modeller sichen, wéi zum Beispill den iPhone 11 an iPhone X. Wéi och ëmmer, de Bericht weist och datt de Präis e wesentlechen Ofschreckung fir potenziell Upgrader ass. Méi wéi d'Halschent vun den aktuellen iPhone Besëtzer (53%) plangen net op Upgrade, haaptsächlech wéinst Käschte Iwwerleeungen.

Apple huet et kloer gemaach datt et net alljährlechen Apparat Upgrades encouragéiert an ënnerstëtzt seng Apparater fir eng méi laang Zäit am Verglach mat Konkurrenten. Wärend den Trend vun alljährlechen Upgrades kann erofgoen, sinn et nach ëmmer 10% vu Leit déi en alljährlechen Upgrade sichen.

De Bericht identifizéiert déi populärste Spekulatiounen ronderëm déi nei iPhone Geräter, inklusiv Verbesserungen an der Kameraqualitéit, der Batterie Liewen, a RAM. Batterieverbesserungen, besonnesch, si ganz gewënscht, mat 43% vun de Benotzer, déi ufanks keng Pläng haten ze upgrade, soten datt se géifen iwwerdenken wann den iPhone 15 dës Feature integréiert huet.

Laut Savings.com sinn déi, déi hir aktuell iPhones fir dräi Joer besëtzt hunn, am meeschten wahrscheinlech fir den iPhone 15 austauschen, während 10% vun de Benotzer mat iPhones manner wéi engem Joer al nach plangen Upgrade ze maachen.

Als Conclusioun gëtt et eng wuessend Opreegung fir den iPhone 15 Upgrade, mat engem méi héije Prozentsaz vun de Benotzer déi plangen Upgrade am Verglach zu fréiere Modeller. Wärend de Präis fir vill en Ofschreckung bleift, generéieren déi verbessert Feature vun den neien Apparater, besonnesch an der Kamera an der Batterie Leeschtung, Interessi tëscht potenziellen Upgrader.

