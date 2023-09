US Aktien goufen um Dënschdeg de Moien rutscht wéi Investisseuren virsiichteg virum e pivotal Produktevenement fir Apple a Schlësselinflatiounsdaten méi spéit an der Woch gewisen hunn. Den Dow war 0.1% am Pre-Maart Handel erofgaang, während de S&P 500 an Nasdaq béid 0.2% gefall sinn.

D'Investisseure beobachten den US Konsumentpräissindex, deen e Mëttwoch verëffentlecht soll ginn. Et gëtt erwaart eng 0.5% Erhéijung vun de Präisser am August ze weisen, no engem 0.2% Gewënn am Juli. Wéi och ëmmer, d'Kärinflatioun gëtt virgesinn fir stabil bei 0.2% Mount-op-Mount ze bleiwen.

De wirtschaftleche Berodungscomité vun der American Bankers Association huet uginn datt den Zyklus vun der Federal Reserve elo eriwwer ass. Si virauszesoen datt de PIB-Wuesstum d'nächst Joer op 1.2% erliichtert vun 2% am 2023. Verréckelungsraten Erwaardungen an de leschte Wochen hunn d'Onsécherheet an de Mäert verursaacht, awer Rumeuren vun enger impending Paus an Zënserhéijungen hunn gehollef d'Sentiment opzehiewen.

Am Tech Secteur ass Apple's Wonderlust Event um Dënschdeg héich erwaart. D'Evenement kann de Start vum neien iPhone 15 an Apple Watch Series 9 enthalen, souwéi Updates vum iPad a VisionPro Headset. Tesla Futures réckelen no engem 10% Sprong um Méindeg, gedriwwe vun engem Upgrade vum Morgan Stanley. D'Bank mengt datt dem Tesla säi personaliséierte Supercomputing Produkt, Dojo, bedeitende Wäert fir d'Firma kéint addéieren.

Investisseuren behalen och en Aa op ARM's zukünfteg IPO op der NYSE. D'IPO vun der UK Chipgrupp gëtt gemellt ëm 10 Mol seng Offergréisst iwwerabonnéiert.

An aner Neiegkeeten, WestRock klëmmt am Pre-Maart Handel no der Ukënnegung vu senger Fusioun mat Pabeier- a Verpackungspeer Smurfit Kappa. D'Fusioun wäert e Geschäft kreéieren mat kombinéierten Einnahmen vun $ 34bn an engem 20% Maartundeel an Europa an Nordamerika.

Quellen:

- "US Aktien solle rutschen wéi Investisseuren Apple Event an Inflatiounsdaten iwwerdenken" - Markets Insider

- Wirtschaftsberodungscomité vun der American Bankers Association

– Joshua Mahony, Scope Markets

- Morgan Stanley

- Neiegkeeten Artikelen iwwer Apple's Wonderlust Event an dem ARM IPO.