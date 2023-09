Google's Antitrust-Prozess fänkt un: Beschëllegt fir Monopol duerch illegal Deals z'erhalen

De Prozess vun den USA versus Google huet zu Washington, DC ugefaang, mat Regierungs Affekoten, déi argumentéieren datt den Tech Ris bewosst Antitrust Gesetzer verletzt huet a probéiert seng Handlungen ze verstoppen. Am Laf vum Prozess, deen erwaart zéng Wochen ze daueren, sinn Apple Exekutive gesat fir als Zeien ze bestätegen, well Google seng Dealer mat der Firma Deel vum breede Antitrustfall sinn.

De Kenneth Dintzer, Deputéierte Branchdirekter am US Department of Justice (DOJ), huet d'Bedeitung vum Fall betount, a behaapt datt et d'Zukunft vum Internet betrëfft. Dem Dintzer no huet Google säi Monopol zënter 2010 illegal behalen andeems se substantiell Zomme Sue u Firme wéi Apple an AT&T bezuelt hunn. Hien huet behaapt datt Google sech bewosst war datt dës Ofkommes d'Grenze vun der Antitrust iwwerschratt hunn an datt d'Firma illegal e Monopol fir iwwer e Jorzéngt gehal huet andeems se d'Kraaft vun de Standards a Skala benotzt.

Ausserdeem huet den DOJ Google virgeworf fir Annonceauktiounen ze manipuléieren fir Präisser fir Online Annonceuren ze erhéijen. Den Dintzer huet Beweiser viru Geriicht presentéiert, déi angeblech bewisen hunn wéi Google probéiert d'Kommunikatioun ze schützen déi seng Bezuelungen u Firmen wéi Apple detailléiert. Hien huet en Chatgespréich gewisen, an deem de Google CEO Sundar Pichai angeblech d'Geschicht vum Chat gefrot huet fir auszeschalten.

Wärend Google behaapt datt et säi bedeitende Maartundeel duerch Benotzerpräferenz a Verdéngschter erreecht huet, wäert de Prozess haaptsächlech fokusséieren ob d'Gestioun vun der Firma vu Sich- a Sichreklammen d'Antitrustgesetzer verletzt huet. Wann schëlleg fonnt gëtt, kann de Riichter Amit Mehta entscheeden fir d'Opdeelung vu Google ze bestellen.

Apple hat gehofft aus dem Prozess entschëllegt ze ginn an datt hir Exekutiven d'Subpoenë ofgeschaaft ginn, well d'Firma scho extensiv Zeegnes an eng substantiell Zuel vun Dokumenter geliwwert huet. Wéi och ëmmer, de Riichter Mehta huet dës Ufro ofgeleent, an Apple Exekutive Eddy Cue, John Giannandrea, an Adrian Perica wäerte schlussendlech den Zeienstand op e spéidere Punkt am Prozess huelen.

