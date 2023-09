Neie Sécherheetsupdate verëffentlecht fir iPhones an iPads

By

Apple huet en entscheedende Sécherheetsupdate fir iPhones an iPads erausginn fir kierzlech entdeckte Schwachstelle an der Systemsoftware ze adresséieren. Fuerscher vun der University of Toronto's Citizen Lab hunn de Sécherheetsfehler entdeckt, dee exploitéiert gouf fir kommerziell Spyware genannt Pegasus ze verdeelen. Entwéckelt a verkaaft vun der israelescher Firma NSO Group, Pegasus gëtt typesch benotzt fir Dissidenten, Journalisten a politesche Géigner ze zielen.

Och wann den duerchschnëttleche Benotzer onwahrscheinlech direkt vun dëser Spyware beaflosst ass, beréit Citizen Lab staark all Benotzer hir Apparater direkt als Virsiichtsmoossnam ze aktualiséieren. D'Installatioun vum Update ass en einfache Prozess. Öffnen d'Astellungen App op Ärem iPhone, gitt op "Allgemeng" a wielt "Software Update". Wann den iOS 16.6.1 Software Update verfügbar ass, tippt op et fir d'Installatioun unzefänken.

Wann Dir den Update net fannt, gitt zréck op d'Allgemeng Säit, tippt op "Iwwer" a verifizéiert Är iOS Versiounsnummer. Wann Ären Apparat schonn iOS 16.6.1 benotzt, ass den Update erfollegräich installéiert. Wéi och ëmmer, wann Dir op der Versioun 16.6 sidd oder eng fréier Iteratioun, befollegt déi uewe genannte Schrëtt erëm. Ären Telefon nei starten kann och hëllefen den Update auszeléisen. Gitt och sécher datt Dir eng stabil Internetverbindung hutt a gitt et e bëssen Zäit ier Dir probéiert nach eng Kéier no Updates ze kontrolléieren.

Et ass essentiell fir Är Apparater mat de leschte Sécherheetsupdates um neiste Stand ze halen fir géint potenziell Gefore ze schützen. Andeems Dir dëse Sécherheetspatch prompt installéiert, kënnt Dir Ären iPhone oder iPad weider vu méigleche Schwachstelle schützen an onerlaabten Zougang.

