All Apple Benotzer gefuerdert fir Geräter direkt ze aktualiséieren

Apple huet e kriteschen Sécherheetsupdate fir iPhones an iPads erausginn fir nei entdeckte Schwachstelle an hirer Systemsoftware unzegoen. D'Mängel goufe vu Fuerscher vun der University of Toronto's Citizen Lab entdeckt, déi fonnt hunn datt dës Schwachstelle aktiv vun enger kommerziell Spyware mam Numm Pegasus exploitéiert goufen, entwéckelt a verkaaft vun der israelescher Firma NSO Group.

Während Pegasus typesch benotzt gëtt fir spezifesch Individuen wéi Dissidenten, Journalisten a politesche Géigner ze zielen, ass et wichteg fir all Apple Benotzer hir Apparater sou séier wéi méiglech ze aktualiséieren. D'Sécherheetsupdate, mam Label iOS 16.6.1, kann installéiert ginn andeems Dir op d'Astellungsapp op Ärem iPhone navigéiert, wielt "Allgemeng" an dann "Software Update". Wann d'Aktualiséierung net sichtbar ass, gitt zréck op d'Allgemeng Säit a tippt op "Iwwer" fir Är iOS Versioun ze kontrolléieren. Wann Dir nach ëmmer 16.6 oder eng fréier Versioun benotzt, widderhuelen d'Schrëtt hei uewen.

Wann Dir Ären Telefon nei start an eng stabil Internetverbindung assuréiert, kann den Update och erschéngen. Et ass entscheedend dësen Update prompt z'installéieren fir Ären Apparat vu potenziellen Sécherheetsverstéiss an onerlaabten Zougang ze schützen.

Dem Citizen Lab seng Empfehlung fir direkt Handlung beliicht d'Gravitéit vun de Schwachstelle, déi exploitéiert goufen. Och wann Dir mengt datt Dir keen Zil fir sou sophistikéiert Attacke sidd, ass et essentiell fir waakreg ze bleiwen an Ären Apparat ze aktualiséieren fir seng Sécherheet ze garantéieren.

Den iOS 16.6.1 Sécherheetsupdate adresséiert déi spezifesch Schwachstelle, déi vun der Pegasus Spyware exploitéiert ginn, déi Benotzer e verstäerkte Schutz géint potenziell Bedrohungen ubidden. Regelméisseg Update vun Ärem Apparat Software ass e wesentleche Bestanddeel fir Är digital Sécherheet ze schützen an Är perséinlech Informatioun ze schützen.

