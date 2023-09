Unity stellt monatlecht Gebühr fir Spillinstallatiounen vir, Zeechnen Kritik vun Entwéckler

Unity, de populäre Spillmotor hannert bekannten Titelen wéi Tunic, Cuphead, an Hollow Knight, huet bedeitend Ännerunge fir säi Geschäftsmodell ugekënnegt. Vum Januar 1st, d'nächst Joer, wäert Unity e monatlecht Gebühr pro neit Spillinstallatioun aféieren, wat bedeitend Kritik vun der Entwécklungsgemeinschaft zitt.

Virdru war Unity un Entwéckler lizenzéiert mat engem royaltyfräie Modell baséiert op Abonnementsniveauen. Déi gratis Unity Personal Lizenz war verfügbar fir Entwéckler mat Akommes oder Finanzéierung manner wéi $ 100k pro Joer. Unity Plus Abonnement war erfuerderlech fir bis zu $200k Akommes, während en Unity Pro oder méi Abonnement fir méi gebraucht gouf.

Vum 1. Januar 2024 un, ginn d'Entwéckler erwaart eng zousätzlech monatlecht Unity Runtime Fee pro nei Spillinstallatioun ze bezuelen, inklusiv Neiinstallatiounen an Installatiounen iwwer verschidde Geräter. Dës Fraisen gëllen op Titelen déi $ 200k oder méi an de leschten 12 Méint gemaach hunn an op d'mannst 200k Liewensdauer Spillinstallatiounen hunn. Unity Pro an Unity Enterprise Abonnente wäerte Fraisen hunn nodeems se den $ 1m Akommes an 1m Liewensdauer Installatiounsschwell iwwerschratt hunn.

D'Käschte variéieren jee no dem Abonnementsniveau. Unity Personal Benotzer bezuelen $ 0.2 pro nei Installatioun iwwer den 200k Schwell all Mount. Unity Pro an Enterprise Abonnente bezuelen $ 0.15 respektiv $ 0.125 nodeems se d'1m Linn iwwerschratt hunn.

Dës Fraisen ginn och retroaktiv op bestehend Spiller um Maart applizéiert, déi d'Recetten treffen an d'Schwellen installéieren. Bedenken goufen opgeworf iwwer den Impakt op gratis Spillkaddoen, Demos, Bündelen, souwéi d'Méiglechkeet vu Käschten fir piratéiert Spillinstallatiounen. Ausserdeem kënnen d'Ännerungen d'Logistik komplizéiere fir op Plattformen wéi Game Pass ze sinn.

D'Industrie Äntwert war eng Mëschung aus Roserei, Mësstrauen, an Duercherneen. E puer Entwéckler hunn hir Absicht schonn ausgedréckt fir Spillmotoren ze wiesselen. D'Äntwert op d'Ännerunge vun der Unity mécht Bedenken iwwer d'Käschte a logistesch Implikatioune fir Indie Entwéckler.

Quelle: Eurogamer