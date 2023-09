Unity annoncéiert nei Käschten fir Spillinstallatiounen mat Unity Engine

Unity, eng féierend Spillentwécklungsplattform, huet viru kuerzem ugekënnegt datt et eng nei Charge fir all Spill installéiert gëtt mat der Unity Engine installéiert. Dës Charge, bekannt als Unity Runtime Fee, wäert applicabel sinn fir Spiller déi e gewëssen Akommesschwell a Liewensdauer Installatiounszuel am leschte Joer passéiert hunn.

Déi spezifesch Schwellen a Fraisen variéieren jee no der Aart vun Unity Abonnement den Entwéckler hält. Fir Unity Personal an Unity Plus Benotzer ass d'Akommesschwell op $ 200,000 pro Joer festgeluecht, mat enger Liewensdauer Installatiounszuel vun 200,000. Op der anerer Säit hunn Unity Pro an Unity Enterprise Konten e méi héije Schwell vun $ 1 Milliounen u Recetten pro Joer an 1 Millioun Liewensdauer Installatiounen.

D'Käschte fir dës Schwellen ze iwwerschreiden sinn och ënnerschiddlech fir all Abonnementstyp. Unity Personal Entwéckler ginn $ 0.20 fir all Installatioun iwwer dem Schwell verrechent, während Unity Enterprise Konten nëmmen $ 0.01 bezuelen fir all Installatioun iwwer 2 Milliounen. Entwéckler an opkomende Mäert kréien reduzéiert Käschten, mat Unity Personal Konten déi $ 0.02 pro Installatioun bezuelen an Enterprise Konten déi $ 0.005 pro Installatioun bezuelen.

Notamment wäerten dës Fraisen och fir existent Spiller op Unity gebaut ginn, wa se d'Recetten entspriechen an d'Zählschwellen installéieren. Et ass wichteg ze ernimmen datt d'Unitéit Runtime Fee net fir Net-Gaming Uwendungen gëlt.

Unity gerechtfäerdegt d'Ëmsetzung vun dëser Frais andeems se betount datt all Kéier wann e Spill erofgeluede gëtt, ass d'Unity Runtime och installéiert. D'Firma mengt datt eng Installatiounsgebühr de finanzielle Gewënn vum Spillerengagement fir Creatoren behält, am Géigesaz zu engem Akommesdeelemodell.

Zousätzlech zu dësen Ännerungen huet Unity d'Pensioun vun hirem Unity Plus Abonnement Tier ugekënnegt. Bestehend Plus Abonnente kréien eng Geleeënheet fir e Joer op Unity Pro op de Plus Präis ze upgrade.

Den Unity Engine, bekannt fir seng villsäiteg a mächteg Spillentwécklungsfäegkeeten, bitt Milliarde vu monatlechen Downloads. Dës nei Fraisstruktur zielt fir de kontinuéierleche Wuesstum an d'Entwécklung vu Spillkreateuren z'ënnerstëtzen, wärend d'Integritéit vum Unity-Ökosystem behalen.

