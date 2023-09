Nei Partnerschaft tëscht der University of Limerick an Dell Technologies fir Kriibsfuerschung ze förderen

Eng nei Partnerschaft tëscht der University of Limerick an Dell Technologies ass agestallt fir d'Kriibsfuerschung an d'Diagnostik ze revolutionéieren mat Technologie-gedriwwene Léisungen. D'Zesummenaarbecht zielt fir d'Fäegkeeten vun der University of Limerick's Digital Cancer Research Center ze verbesseren, speziell am Beräich vun der Onkologie.

De Schlëssel Aspekt vun dëser Partnerschaft ass d'Entwécklung vun enger kënschtlecher Intelligenz (AI) Plattform vun Dell, speziell fir den Digital Cancer Research Center entworf. Dës Plattform erlaabt d'Kliniker méi effektiv Betreiung u Patienten mat B-Zell-Lymphom ze bidden andeems d'Diagnostikzäiten verbessert ginn an d'Behandlungsoptioune verbesseren. Zousätzlech wäert et prévisiv an diagnostesch Fuerschung erliichteren, wat d'Fuerscher erlaabt eng virtuell Representatioun oder "digital Zwilling" vu Patienten ze kreéieren. Dëst wäert wäertvoll Abléck an Behandlungsstrategien an Hëllef bei der Entwécklung vu personaliséierten Therapien ubidden.

Fuerscher am Digital Cancer Research Center konzentréiere sech momentan op d'Untersuchung vun der Roll vum Kollagen am Tumorprogressioun a Verbreedung am ganze Kierper. Andeems se Weeër identifizéieren fir Kollagen ze blockéieren, hoffen se nei Approche ze fannen fir Tumoren ze behandelen ier se metastaséieren.

De Professer Paul Murray, Direkter vum Digital Cancer Research Center's Digital Pathology Unit, huet Begeeschterung fir déi nei Partnerschaft ausgedréckt, ënnersträicht d'Potenzial fir d'Verständnis vun der Kriibsentwécklung ze förderen an d'Patienteversuergung ze verbesseren. D'Catherine Doyle, Managing Director vun Dell Technologies Irland, huet d'Bedeitung vun der AI-driven Plattform betount fir Präzisiounsbehandlungen ze liwweren an d'klinesch Fuerschung op nei Héichten ze huelen.

Dës Partnerschaft stellt e wesentleche Schrëtt no vir am Kampf géint Kriibs, mat dem Potenzial fir en déiwen Impakt op eng Onmass Liewen ze maachen. Et weist d'Kraaft vun der Zesummenaarbecht tëscht Akademie an Technologiefirmen fir Innovatioun an der Gesondheetsariichtung ze féieren.

Quellen: D'Universitéit vu Limerick, Dell Technologies