Ubisoft's XDefiant Gesiichter Verspéidung Nom Feeler Zertifizéierungstest

Ubisoft's héich erwaarten Online Shooter-Spill, XDefiant, huet e Stroosseblock a sengem Verëffentlechungsprozess getraff. D'Fräi-ze-Spill Arena FPS huet e wichtegen Éischt-Partei Zertifizéierungstest am August gescheitert, wat e Verspéidung vu sengem Start verursaacht huet. Ubisoft huet nach keen neie Release Datum fir d'Spill ugekënnegt.

Am Ufank als Tom Clancy's XDefiant am Joer 2021 ugekënnegt, kombinéiert d'Spill verschidde Ubisoft Franchise wéi Ghost Recon, Watch Dogs a Far Cry an e gemeinsame Universum Online Shooter. Virdrun dëst Joer haten d'Spiller d'Méiglechkeet d'Beta Versioun vum Spill auszeprobéieren, déi séier a reaktiounsfäeger Kampf erënnert un de klassesche Call of Duty Gameplay.

Exekutiv Spilldirekter Mark Rubin vun Ubisoft huet offen de gescheiterten Zertifizéierungstest an engem Blogpost adresséiert. Hien huet erkläert datt Konsolspiller rigoréis Tester vu Firmen wéi Sony a Microsoft ënnerhuelen fir sécherzestellen datt se Plattformnormen entspriechen an keng technesch Problemer verursaachen. Dësen Zertifizéierungsprozess konzentréiert sech op Funktionalitéit an Konformitéit anstatt Leeschtung oder Inhaltsqualitéit.

De Rubin huet verroden datt Ubisoft den Zertifizéierungsprozess am Juli ugefaang huet an déi éischt Resultater am August krut, wat uginn datt XDefiant net passéiert ass. D'Team huet an de leschte Woche fläisseg geschafft fir d'Konformitéitsprobleemer unzegoen an op eng aner Soumissioun virzebereeden. De Rubin huet d'Hoffnung ausgedréckt datt den neie Bau ouni Probleemer Zertifizéierung passéiert, wat potenziell zu enger September Verëffentlechung resultéiert. Wéi och ëmmer, hien huet d'Méiglechkeet vun engem bedingte Pass unerkannt, wat en Dag-een Patch erfuerdert an de Verëffentlechungsdatum op Oktober dréckt.

D'Entscheedung fir de gescheiterten Test offen ze diskutéieren reflektéiert dem Ubisoft säin Engagement fir Transparenz a Gemeinschaftsengagement. De Rubin betount datt dem XDefiant seng Entwécklung en anere Wee gefollegt huet, wat Spiller erlaabt d'Spill a sengem ongeschlossen Zoustand ze testen a wäertvoll Feedback ze bidden.

Trotz dem Réckschlag bleift Ubisoft engagéiert fir eng aussergewéinlech Spillerfahrung ze liwweren a plangt d'Fans aktualiséiert ze halen iwwer weider Entwécklungen. D'Firma zielt fir eng staark Verbindung mat der Gemeinschaft ze erhalen an ze garantéieren datt XDefiant d'Wënsch an Ufroe vu senge Spiller reflektéiert.

