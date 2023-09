Ubisoft verroden Firwat dem XDefiant säi Verëffentlechungsdatum verspéit ass

Dem Ubisoft säin héich erwaarten Éischtpersoun Online Shooter, XDefiant, huet e Stroosseblock a sengem Entwécklungsprozess getraff. D'Spill, déi verschidde Ubisoft Franchises an e gemeinsame Universum Shooter kombinéiert, huet e wichtegen Zertifizéierungstest vun der éischter Partei am August gescheitert, wat zu enger Verspéidung vu senger Verëffentlechung gefouert huet.

An engem Blog Post vum Ubisoft's Exekutiv Spilldirekter Mark Rubin, huet hien erkläert datt Spiller Zertifizéierungs- a Konformitéitskontrolle vu Konsolhersteller, wéi Sony a Microsoft, musse maachen fir sécherzestellen datt se Plattformfuerderunge entspriechen a richteg funktionnéieren. XDefiant ass während dësem Prozess kuerz gefall, an als Resultat kann Ubisoft net e definitive Verëffentlechungsdatum fir d'Spill ubidden.

De Rubin huet verroden datt Ubisoft den Zertifizéierungsprozess am Juli ugefaang huet an déi initial Resultater am August kritt huet, déi d'Konformitéitsprobleemer opgedeckt hunn, déi musse behandelt ginn. D'Entwécklungsteam huet fir déi lescht Woche geschafft fir dës Themen ze fixéieren a bereet sech vir, en aktualiséierten Build fir d'Zertifizéierung Enn September ofzeginn.

Wann de Bau ouni Probleemer Zertifizéierung passéiert, kann XDefiant potenziell am September verëffentlecht ginn. Wéi och ëmmer, Rubin huet d'Méiglechkeet vun engem bedingte Pass unerkannt, wat en Dag-een Patch erfuerdert fir endgülteg Konformitéitsnormen z'erreechen. Dëst géif zu engem Verëffentlechungsdatum an Oktober gedréckt ginn.

Dem Rubin seng Transparenz betreffend de gescheitert Zertifizéierungstest ass Deel vum Ubisoft säin Engagement fir oppe Kommunikatioun mat der Gemeinschaft. Dem XDefiant seng Entwécklung huet Spiller Feedback a richteg Testen duerch Beta Phasen involvéiert anstatt traditionell Marketing Eventer. Ubisoft zielt d'Spill "soubal mir kënnen" erauszebréngen a versprécht Updates ze liwweren wann méi Informatioun verfügbar ass.

Wärend Verspéidungen an der Spillentwécklung net ongewéinlech sinn, weist d'Ubisoft hir Entscheedung dës Informatioun ze deelen hir Engagement fir Transparenz an no Spiller Feedback ze lauschteren. XDefiant bleift héich erwaart, a Fans kënne sech freeën eng eenzegaarteg Mëschung vun Ubisoft Franchises an engem iwwerzeegend Online Shooter ze erliewen.

