Ubisoft Verspéidung Verëffentlechung vun XDefiant Wéinst Zertifizéierung Tester

Ubisoft huet e Verspéidung an der Verëffentlechung vu sengem zukünftege Free-to-Play FPS-Spill, XDefiant, ugekënnegt. D'Spill war ursprénglech fir e Summerstart geplangt awer wäert elo wahrscheinlech am Oktober verëffentlecht ginn. D'Verspéidung ass wéinst de Spillfehler Konsol Zertifizéierung Tester duerchgefouert vu Microsoft a Sony.

De Mark Rubin, den exekutive Produzent vun XDefiant, huet erkläert datt d'Konformitéitsbugs, déi während dem Zertifizéierungsprozess entdeckt goufen, musse behandelt ginn ier d'Spill ka verëffentlecht ginn. Compliance Bugs bezéien sech op Themen am Zesummenhang mat de Systemer an allgemeng Erfahrung déi d'Plattformhalter vu Spiller op hire Plattformen erwaarden. Dës enthalen Funktiounen wéi Trophy Tracking a Frëndschaftslëscht Updates.

Ubisoft San Francisco plangt eng aktualiséiert Versioun vum XDefiant fir Zertifizéierung an de kommende Wochen ofzeginn. Wann d'Spill e bedingte Pass kritt, brauch et en Dag 1 Patch mat endgülteg Fixer fir d'Konformitéit ze garantéieren. Dëst géif de Verëffentlechungsdatum op fréi oder Mëtt Oktober drécken.

Am Ufank als Tom Clancy's XDefiant ugekënnegt, huet d'Spill Fraktiounen aus Tom Clancy Franchise wéi Splinter Cell, Ghost Recon, an The Division. Wéi och ëmmer, Ubisoft huet den Tom Clancy Branding am Mäerz 2022 erofgelooss an zousätzlech Fraktiounen aus sengem méi breede Katalog agefouert, dorënner Far Cry.

XDefiant wäert op PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, an Xbox One verfügbar sinn.

Dës Verzögerung ass e Réckschlag fir Fans, déi d'Verëffentlechung vum XDefiant freeën. Wéi och ëmmer, et ass wichteg fir Ubisoft fir sécherzestellen datt d'Spill den Ufuerderungen an Erwaardunge vun de Plattformhalter entsprécht. Andeems Dir d'Konformitéitsbugs adresséiert, déi während der Zertifizéierung entdeckt goufen, prioritär d'Firma eng glat Spillerfahrung fir Spiller op all Plattformen.

Quell: Videogames Chronicle