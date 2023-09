US Stock Futures Struggle wéi Händler op Apple Event a wirtschaftlech Donnéeën erwaarden

US Aktie Futures sti fir Erausfuerderunge wéi Händler virsiichteg bleiwen virum Apple Marketing Event a Schlëssel Inflatioun an Retail Verkafsdaten. D'S&P 500 Futures sinn 0.2% erofgaang, den Dow Jones Industrial Average Futures sinn 0.2% gefall, an d'Nasdaq 100 Futures sinn 0.3% erofgaang. Um Méindeg ass den Dow Jones Industrial Average 0.25% eropgaang, de S&P 500 ass 0.67% eropgaang, an den Nasdaq Composite huet 1.14% gewonnen.

Händler sinn zéckt fir bedeitend bullish Wette ze maachen wéinst zukünfteg Maartkatalysatoren. Apple d'Aktie si liicht méi héich wéi d'Investisseuren op de Marketing Event vun der Firma waarden, wou nei iPhones erwaart ginn opgedeckt ze ginn. D'Evenement huet d'Potenzial fir de Maart wesentlech ze beaflossen. Zousätzlech zu Apple's Event gëtt den Appetit fir grouss Technologieaktien och getest mat der ARM's $50 Milliarde Oplëschtung zu New York. D'IPO ass scho 10 Mol iwwerschriwwe ginn, wat suggeréiert eng verspriechend Demande, déi zu enger Upward Revisioun vum IPO Präis kéint féieren.

En anere Faktor, deen d'Gefill vum Maart beaflosst, ass d'Benchmark US 10-Joer Prêtkäschte, déi no bei hiren héchsten Niveauen zënter 2008 sinn. Händler kucken no wirtschaftlech Updates, dorënner den US Konsumentpräis Index Bericht fir August an August Produzentepräisser an Retail Verkafszuelen. Dës Donnéeën beaflossen den Entscheedungsprozess vun der Federal Reserve an hiren zukünftege Politikverhandlungen. Trotz den Erausfuerderungen ass d'Federal Reserve nach ëmmer gewidmet fir d'Wirtschaft ze stabiliséieren, obwuel d'Erreeche vum gewënschten 2% Inflatiounsziel Zäit daueren kann.

Insgesamt wäert dës Woch d'Richtung vun den US Aktiemäert verroden, jee no dem Resultat vun den zukünfteg Eventer a wirtschaftlechen Donnéeën.

