Zesummesetzung Planung: Fusioun zwee digital gebierteg Wealth Management Firmen

Zwou digital gebierteg Verméigensverwaltungsfirmen, Compound an Alternativ Wealth, hu sech zesummegeschafft fir Compound Planning ze kreéieren, en digitale Familljebüro fir Entrepreneuren, Professionnelen a Pensiounen. Mat iwwer $1.2 Milliarde u Verméigen ënner Gestioun an engem Team vu méi wéi 50 Individuen uechter d'USA, zielt déi nei Entitéit eng ëmfaassend Suite vu Finanz- a Steierberodungsservicer ze bidden.

Béid Compound an Alternativ Wealth hunn Ënnerstëtzung vu Venture Capital Firmen geséchert, mat Compound insgesamt $ 37 Milliounen u Finanzéierung erhéicht, dorënner eng $ 25 Milliounen Serie B Ronn am November. Alternativ huet eng $ 10 Millioune Finanzéierungsronn am Juni zougemaach. Andeems se hir Expertise a Ressourcen fusionéieren, wäert Compound Planning engagéiert finanziell Berodung, Steierservicer, alternativ Investitiounen, Concierge-Operatiounen an eng digital Dashboard-Interface ubidden.

D'Visioun fir Compound Planning ass den "Apple of Wealth Management" ze ginn, eng streamlined a praktesch Léisung fir Techfachleit ubitt fir hire perséinleche Räichtum ze managen. De Jordan Gonen, Grënner a fréiere CEO vu Compound, seet datt d'Zil ass d'finanziell Suergen ze entlaaschten sou datt d'Individuen sech op dat wat wichtegst an hirem Liewen fokusséiere kënnen.

De Christian Haigh, fréier CEO vun Alternativ, wäert d'Roll vum CEO fir déi kombinéiert Firma iwwerhuelen. Den Haigh betount datt d'Fusioun et hinnen erlaabt hir finanziell Beroder besser z'ënnerstëtzen an, méi wichteg, eng Client-centric Finanz-, Steier- an Investitiounsplanungserfarung ze liwweren. De Gonen wäert an eng strategesch Roll iwwergoen, Ënnerstëtzung am Integratiounsprozess vun den zwou Firmen ubidden an zukünfteg strategesch Initiativen féieren.

Insgesamt stellt d'Fusioun vu Compound an Alternativ Wealth an Compound Planning e wesentleche Schrëtt no vir an der Digitaliséierung vum Verméigensmanagement. Mat engem Fokus op iwwergräifend Servicer ubidden, ugepasst un d'Bedierfnesser vun Entrepreneuren, Professionnelen, a Rentner, zielt déi nei Entitéit d'Industrie ze revolutionéieren an d'Clienterfarung ze verbesseren.

