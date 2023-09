TUI Group zielt d'Majoritéit vun de Buchungen op d'TUI App ze wiesselen

TUI Group, de gréisste Vakanzenpaket Tour Bedreiwer vun Europa, huet en ambitiéist laangfristeg Zil gesat fir méi wéi 50% vu senge Buchungen op seng TUI App ze verschécken. De Moment sinn App Buchungen nëmme manner wéi 10% vu senge Verkaf a Schlësselmäert wéi Groussbritannien an Däitschland. TUI Group CEO Sebastian Ebel mengt datt d'Transformatioun vun der App an en One-Stop-Shop fir Reesen hëlleft d'Käschte verbonne mat Performance Marketing Channels wéi Google ze reduzéieren an d'Widderhuelungsbuchungen duerch treie Clienten ze erhéijen.

Fir dëst Zil z'erreechen, huet TUI sech op digital Transformatioun niewent senge Mauer-a-Mörtel Reesagenturen konzentréiert. D'Firma huet nei TUI Plattforme lancéiert, wou se Standalone Ënnerkunft, Touren an Aktivitéite verkeeft. D'TUI App, och bekannt als den TUI Digital Assistant, erlaabt elo Reesender all Aspekter vun hirer Vakanz ze sichen, ze plangen an ze buchen, inklusiv Flich, Ënnerkonft, Erfahrungen a Vakanzenpakete.

TUI zielt och iwwer seng traditionell Sonn-a-Strand Offeren auszebauen. Et huet dës Zorte vu Feierdeeg fir déi lescht 50 Joer optimiséiert a wandert sech elo an nei Beräicher wéi Staddestinatiounen. D'Firma huet eng verstäerkte Nofro fir Staddestinatiounserfarungen gesinn, mat Barcelona, ​​Roum a Mailand déi Top dräi Destinatiounen. TUI Musement, der Grupp Touren an Aktivitéiten Divisioun, huet och an Markenerfarungen wéi TUI Collections investéiert fir besser Kontroll iwwer Qualitéit an Liwwerung ze hunn.

Den nordesche Maart huet dem TUI seng digital Rees gefouert, mat bal all Verkaf online statt. Dem TUI seng digital Strategie an der nordescher Regioun beinhalt e Schwéierpunkt op interaktiven a kommunale Raim an Hoteler, souwéi Aktivitéitsbaséiert Erfarungen, déi d'Interesse vun den nordesche Reesender këmmeren.

Insgesamt reflektéiert dem TUI Group säin Zil fir d'Majoritéit vun de Buchungen op seng App ze verschwannen säin Engagement fir digital Transformatioun an d'Verbesserung vun der Clientserfarung. Andeems Dir en One-Stop-Shop fir Reesen ubitt a seng Produktoffer erweidert, zielt TUI fir mat aneren Online Reesagenturen am Raum ze konkurréieren a laangfristeg Rentabilitéit ze garantéieren.

