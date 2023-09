TUI Group zielt fir iwwer 50% vun de Reservatiounen op d'TUI App ze wiesselen

TUI Group, Europa de gréisste Vakanzenpaket Tour Bedreiwer, huet en Zil gesat fir méi wéi 50% vu senge Buchungen op seng TUI App ze verschwannen. De Moment representéieren App Buchungen manner wéi 10% vu senge Verkaf op Schlësselmäert wéi Groussbritannien an Däitschland. TUI Group CEO Sebastian Ebel wëll d'App an e One-Stop-Reesshop transforméieren, d'Käschte reduzéieren, déi mat Performance Marketing Channels verbonne sinn, a widderhuelend Buchungen duerch treie Clienten verbesseren.

D'TUI App, och bekannt als den TUI Digital Assistant, gouf am Ufank 2014 als Kommunikatiounsinstrument fir Clienten gestart. Et erlaabt elo Reesender all Aspekter vun hirer Vakanz ze sichen, ze plangen an ze buchen, inklusiv Flich, Ënnerkonft, Erfarungen a Vakanzepäck. TUI bitt och Standalone Ënnerkunft an Tour- an Aktivitéitsbuchungen op seng Plattformen.

Trotz dem Fokus op der TUI App wäert d'Firma weider separat Apps ubidden wéi TUI Blue fir hotelspezifesch Interaktiounen a Servicer. 80% vun TUI Package Vakanz Gäscht scho download a benotzen d'Haapt TUI App.

Am nordesche Maart huet TUI e wesentleche Wuesstum an de Standalone Logement Buchungen gesinn, mat 80% vun de Buchunge gemaach vu Clienten déi nach net mat TUI gereest hunn. Dëse Maart huet och e staarken Interessi un interaktiven a kommunale Raim an den Hoteler vun TUI gewisen, souwéi Aktivitéitsbaséiert Erfarungen a Sportaktivitéiten.

TUI erweidert sech iwwer seng traditionell Sonn-a-Strand-Offer eraus a wandert sech an Staddestinatiounen. Stad Destinatiounserfarungen, wéi Ufer Ausflich, hunn eng erhéicht Nofro gesinn, an TUI Collections an Staddestinatiounen hunn eng 90% Erhéijung vun de Buchungen gesinn. TUI Musement, der Divisioun vun Touren an Aktivitéiten vum Grupp, investéiert a Markenerfarungen a Partnerschafte fir seng Offeren ze verbesseren.

Insgesamt ass TUI Group fokusséiert op digital Transformatioun a Konkurrenz mat aneren Online Reesagenten. Mat hirem ambitiéise Zil fir iwwer 50% vun de Buchungen op seng TUI App ze verschwannen, zielt d'Firma de Buchungsprozess ze streamlinéieren, Käschten ze reduzéieren an d'Clientloyalitéit ze erhéijen.

Quellen: Skift