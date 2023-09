Trek Updates Domane AL Road Bike Range mat liichte Frame a verstäerkter Villsäitegkeet

Trek huet déi véiert Generatioun vu senger populärer Domane AL Strooss Vëlo Gamme enthüllt, agefouert verschidde Schlësselupdates fir d'Performance a Villsäitegkeet ze verbesseren. Den neien Domane AL huet e méi hell Frameset, intern Kabelrouting, an d'Fäegkeet fir Pneuen bis zu 38mm breet z'empfänken. Mat engem Startpräis vun £ 1,125 bleift den Domane AL eng zougänglech Optioun fir Stroossefuerer.

Eng bemierkenswäert Verbesserung ass d'Gewiichtreduktioun vum Domane AL, am Verglach zu sengem Virgänger, den Domane AL Disc. Trek behaapt datt d'Neigestaltung vum 100 Serie Alpha Aluminiumrahmen an d'Zousatz vun enger Full-Carbon Gabel zu enger Gewiichtreduktioun vu ronn 225g (0.5lb) gefouert hunn. De Mid-Range Domane AL 4, zum Beispill, huet e behaapt Gewiicht vun 10.35 kg (22.82lb).

Déi nei Domane AL bitt och eng verstäerkte Pneuenopléisung, wat d'Fuerer erlaabt Pneuen bis zu 38 mm breet ze passen. Dës erweidert Erléisung erméiglecht Cyclisten aus glatem Trëttoir op bumpy Backroads a souguer déi meescht Kiesweeër ze fueren. Wärend méi breet Pneuen fir méi rau Terraine léiwer wieren, ass d'38mm Kapazitéit gëeegent fir gutt erhale, mëttelméisseg bumpeg Bunnen.

Trek huet seng Endurance Geometrie fir den Domane AL behalen, fir eng méi oprecht Reitpositioun ze garantéieren am Verglach mat de méi racefokuséierte Stroossebikes wéi de Madone an den Émonda. Dës Geometrie zielt fir Komfort op méi laang Reesen ze bidden andeems d'Belaaschtung op de Réck an den Hals reduzéiert gëtt. Den 56cm Domane AL, zum Beispill, bitt eng Stack Héicht vu 591mm an eng Erreeche vun 377mm, wat zu engem Stack / Reach Verhältnis vun 1.57 resultéiert.

Eng aner Verbesserung ass den nei entworfene Lenker, deen e méi kuerzer Erreeche vun 80mm an eng 4mm Flare vun den Hood bis op d'Tropfen huet. Dës Ännerung zielt d'Ergonomie an d'Kontroll fir d'Reider ze verbesseren.

Wat Ästhetik a Praktikitéit ugeet, enthält den neien Domane AL intern Kabelrouting, eng Feature déi allgemeng op High-End Road Bikes fonnt gëtt. Dës Designwahl vereinfacht d'Erscheinung vum Frontend vum Domane AL. Zousätzlech behält de Vëlo seng Villsäitegkeet mat Mounts fir Schlammschutz, e Rack, a souguer en Top Tube Bag.

D'Domane AL Gamme enthält elo och Universal Derailleur Hanger (UDH) Kompatibilitéit, eng Initiativ fir d'Derailleur Hanger Designen ze standardiséieren. Trek benotzt schonn UDH op seng Mountainbikes, a seng Ëmsetzung op der Domane AL vereinfacht Ënnerhalt a Reparaturen.

Déi véiert Generatioun Domane AL Gamme enthält dräi Modeller: den Domane AL 2 Präis bei £ 1,125, den Domane AL 4 Präis bei £ 1,875, an den Domane AL 5 Präis bei £ 2,150. All Modell huet en 100 Serie Alpha Aluminium Frame, eng Domane AL Carbon Gabel, a verschidde Gruppeset a Radoptiounen.

