Total War: Pharaoh bitt nei spannend Mechanik a bekannter Formel

Total War, eng populär Spillserie, huet seng lescht Installatioun verëffentlecht, Total War: Pharaoh. Trotz e puer Total War Middegkeet erlieft wéinst de villen Iteratiounen vum Spill an de leschten 20 Joer, Total War: Pharaoh huet et fäerdeg bruecht d'Opreegung z'erliewen. Entwéckelt vum Creative Assembly's Sophia Studio, bitt d'Spill eng klassesch Schwerter-a-Sandalenerfahrung mat engem neien an interessanten Twist.

Ee vun de Standout Feature vum Total War: Pharaoh ass déi extensiv Kampagnemechanik. D'Spill stellt en neien Niveau vun Komplexitéit mat der Aféierung vun outposts. Dës outposts Akt als zousätzlech Gebai Plaze , suergt Spiller mat méi strategesch Optiounen wann hir Regiounen Entwécklungslänner. Dës zousätzlech Schicht vu Granularitéit reflektéiert déi pre-industriell Welt wou Dierfer Stied ëmginn hunn, a Stied ronderëm Stied zentréiert waren. D'Inklusioun vun Outposts erlaabt och d'Spezialisatioun vu Regiounen, d'Spillpersonalpersonal ze verbesseren.

Zousätzlech zum Nil, Total War: Pharaoh erweidert säi spillbar Gebitt fir d'historesch Regioun Napata, de Levant an de Süd-Zentral Deel vun Anatolien ze enthalen. Wéi och ëmmer, Gebidder wéi d'nërdlech a westlech Küste vun der moderner Tierkei bleiwen onzougänglech awer spillen eng entscheedend Roll am Spill wéi d'Plazen aus deenen d'Sea Peoples hir Attacke starten.

D'Haaptziel vum Spill ass fir Spiller entweder de Pharao vun Ägypten oder de Grousse Kinnek vun den Hittiten ze ginn. Herrscher mussen Legitimitéit sammelen, eng Ressource generéiert duerch Kontroll vu Kärlänner, Konstruktioun vu spezifesche Gebaier, a Passéiere vun Royal Dekreten. Wann genuch Legitimitéit kritt ass, kënnen d'Herrscher den aktuelle Leader an engem Biergerkrich erausfuerderen, potenziell géint aner Konkurrenten. Den Herrscher ginn ass nëmmen den Ufank, well d'Spiller musse weider kinneklech Muechten sammelen an hir antik Legacy bauen, déi grouss Herrscher vun der Vergaangenheet emuléieren.

Total War: Pharaoh stellt e faszinéierende Royal Court System vir, bitt verschidde Positiounen mat eenzegaartege Kräfte. D'Spiller kënne mat dëse Geriichtsmemberen interagéieren, e Gonschte maachen oder géint si plangen. D'Bezéiunge mat Memberen bauen kënnen Zougang zu speziellen Eenheeten ginn oder souguer zu Erpressung a Gefore féieren fir Muecht ze kréien. Déi komplizéiert Geriichtsdynamik füügt Tiefe an Intrig un d'Spill.

Total War: Pharaoh verjüngt d'Total War Serie mat senger eenzegaarteger Mechanik an erfrëschender Approche. Egal ob Dir e laangjärege Fan sidd oder nei an der Serie, dëst Spill versprécht eng spannend an immersiv Erfahrung.

