Kommend iPhone 15 Serie fir bedeitend Upgrades ze kréien

Apple ass agestallt fir hiren iPhone 15 Lineup den 12. September ze lancéieren, mat Rumeuren suggeréieren datt véier iPhone Modeller dëst Joer enthüllt ginn. D'Vanille iPhone 15 an iPhone 15 Plus gi rumoréiert d'selwecht ze preis wéi d'lescht Joer oder eng marginal Präiserhéijung ze kréien, während den iPhone 15 Pro Max erwaart gëtt déi steilste Präiserhéijung am Verglach zum fréiere Modell ze gesinn.

OpenAI fir Inaugural Entwéckler Konferenz am November ze hosten

OpenAI, de Créateur vum populäre AI Chatbot ChatGPT, wäert seng éischt Entwécklerkonferenz zu San Francisco am November 6. D'Konferenz bitt perséinlech Präsenz a Live-Streaming Optiounen fir Entwéckler fir mat der Firma ze engagéieren.

Clubhouse transforméiert an Audio Messaging App

Sozial Audio Plattform Clubhouse, déi Popularitéit wärend der Pandemie gewonnen huet awer e Réckgang erlieft huet, mécht e Comeback als Audio Messagerie App. Mat engem rezenten Update zielt Clubhouse méi sozial an eenzegaarteg ze sinn am Verglach mat anere Messagerie Apps, bitt eng méi interaktiv an immersiv Erfahrung.

MediaTek entwéckelt 3nm Chipset mat der TSMC Technologie

Leading Chipset Hiersteller MediaTek huet säin éischten 3-Nanometer (nm) Chip entwéckelt mat der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fortgeschratt Prozesstechnologie. Setzt fir am Joer 2024 als Deel vun der MediaTek Dimensity Flaggschëff Chipset Serie ze debutéieren, dësen neie Chipsatz versprécht verbessert Effizienz a Leeschtung.

Tecno lancéiert SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno huet den Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition Smartphone an Indien gestart, Hommage un d'ISRO Chandrayaan 3 Moundmissioun. Sport e wäiss a schwaarze Dual-Ton Lieder Design inspiréiert vun der Mounduewerfläch, huet dësen Apparat eng ëmweltfrëndlech Silikon-baséiert Lieder Heck a gouf virdru als Tecno Magic Skin Edition op weltwäite Mäert agefouert.

Präiserhéijung fir PlayStation Plus an Indien

Sony huet viru kuerzem ugekënnegt datt et d'Präisser vu senge PlayStation Plus Jorespläng géif erhéijen fir qualitativ héichwäerteg Spiller an zousätzlech Virdeeler fir Abonnente ze bidden. Déi offiziell Präisser fir Indien goufen elo op der PlayStation Websäit opgezielt, wat eng Erhéijung vu bal Rs 2,000 reflektéiert. PlayStation Plus bitt Zougang zu gratis Spiller, Tester, an exklusive Buttek Rabatter fir seng Abonnenten, ähnlech wéi Xbox Game Pass.

