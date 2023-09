Starfield's PC Performance Issues: Firwat Upgrade kéint néideg sinn

By

Starfield, dat héich erwaart Spill vum Entwéckler Bethesda, gouf offiziell op Xbox Series X / S a PC am September verëffentlecht 6. Iwwerdeems d'Spill gutt vun de Spiller ugeholl gouf, hunn e puer PC Benotzer enttäuschend Leeschtung erlieft. An engem Interview mat Bloomberg Technology huet den Todd Howard, den Direkter vu Starfield, virgeschloen datt d'Upgrade vun PC-Hardware néideg wier fir d'Spill voll ze genéissen.

Wéi gefrot firwat d'Spill net fir PC optimiséiert gouf, huet den Howard geäntwert: "Mir hunn d'Spill fir PC optimiséiert. Et leeft super. Et ass en Next-Gen PC Spill. Mir drécken wierklech d'Technologie, also musst Dir Äre PC fir dëst Spill upgraden.

Während e puer Fans Starfield gelueft hunn, hunn anerer Verärgerung mat senger Leeschtung op PC ausgedréckt. Reklamatiounen enthalen Themen mat klengen Interieuren déi Luede Schiirme erfuerderen an d'Spill net optimiséiert gëtt. Dës Frustratiounen goufen op Plattforme wéi YouTube an Twitter geäussert.

Och wann et frustréierend ka sinn wann e PC net fällt fir déi lescht Spiller ze lafen, ass et och en Deel vun der ëmmer evoluéierender Natur vun der Technologie. Bethesda recommandéiert spezifesch Hardware fir optimal Leeschtung, dorënner en AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i7-6800K Prozessor, en AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 Ti Grafikkaart, an 16 GB RAM. Wéi och ëmmer, dës Mindestfuerderunge erreechen kënnen net zu der beschter Leeschtung fir e CPU-intensivt Spill wéi Starfield resultéieren.

Schlussendlech ass d'Upgrade vun PC-Hardware eng perséinlech Wiel fir Spiller déi Spiller wéi Starfield op hir Bescht wëllen erliewen. Och wann et eng finanziell Investitioun involvéiere kann, ass et eng allgemeng Praxis an der Spillgemeinschaft fir Hardware periodesch ze upgrade.

Quellen:

- Bloomberg Technology Interview mam Todd Howard