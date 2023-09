Starfield PC Performance Themen: Ass et Zäit fir en Upgrade?

Starfield, déi héich erwaart Verëffentlechung vum Entwéckler Bethesda, huet endlech säin Debut op Xbox Series X / S an PC am September 6 gemaach. Wéi och ëmmer, e puer PC Benotzer hunn d'Leeschtungsproblemer mam Spill erlieft. An engem Interview mat Bloomberg Technology, Bethesda a Starfield Direkter Todd Howard suggeréiert datt et Zäit ass fir PC Gameren hir Systemer ze upgraden.

Wéi gefrot iwwer de Mangel un Optimiséierung fir d'PC Versioun vum Spill, huet den Howard geäntwert andeems se gesot hunn: "Mir hunn d'Spill fir PC optimiséiert. Et leeft super. Et ass en Next-Gen PC Spill. Mir drécken d'Technologie wierklech, also musst Dir Äre PC fir dëst Spill upgraden. Trotz e puer Fans ausdrécken Frustratioun mat der Leeschtung vum Spill, Bethesda behaapt datt et vill super Features am Starfield sinn an d'Fans reagéieren positiv.

Wéi och ëmmer, vill PC Gameren hunn hir Bedenken op sozialen Medienplattformen ausgedréckt. Kommentaren op YouTube an Twitter weisen op Themen wéi dacks Luedebildschirmer, schlecht Optimisatioun a Crashen. E puer Benotzer berichten souguer datt High-End Grafikkaarte wéi den 4090 kämpfen fir e stabile Frame Taux ze halen.

Wann et ëm PC System Ufuerderunge kënnt, recommandéiert Bethesda op d'mannst en AMD Ryzen 5 2600X oder Intel Core i7-6800K Prozessor, en AMD Radeon RX 5700 oder NVIDIA GeForce 1070 Ti Grafikkaart, an 16 GB RAM. Iwwerdeems de Minimum Ufuerderunge treffen kann d'Spill erlaben ze lafen, et kann net déi bescht Erfahrung fir eng CPU-intensiv Spill wéi Starfield.

Als Conclusioun, wärend Starfield en neien a spannenden Universum fir d'Spiller bréngt, kënnen e puer PC Benotzer mussen iwwerleeën hir Systemer ze upgraden fir d'Spill voll ze genéissen. Bethesda erkennt datt d'Spill d'Grenze vun der Technologie dréckt, an d'Mindestfuerderunge kënnen net eng optimal Leeschtung garantéieren. Et kéint frustréierend sinn an engem PC Upgrade ze investéieren, awer fir Enthusiaster déi um Schneidkante vum Spill wëlle bleiwen, ass et eng noutwendeg Investitioun.

Quellen: Bloomberg Technology