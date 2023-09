Firwat Starfield keng Buedem Gefierer huet, No Todd Howard

An engem rezente Gespréich mam Bloomberg, Todd Howard, de kreative Lead bei Bethesda Game Studios, huet d'Liicht beliicht firwat d'Spiller keen Zougang zu Buedemautoen am héich erwaarten Spill Starfield hunn. Wann iwwer Gefierer gefrot gouf, huet den Howard de Wonsch fir sou eng Optioun unerkannt, awer erkläert datt d'Feele vu Buedemautoen eng bewosst Entscheedung war fir d'Kontroll iwwer d'Exploratiounserfahrung ze halen.

Den Howard sot datt d'Ëmsetze vun Gefierer d'Spilldynamik wesentlech beaflossen wann d'Spiller op Planéite landen nodeems se duerch de Weltraum gefuer sinn. Andeems d'Spiller op d'Foussfuerschung limitéieren, kënnen d'Entwéckler eng méi curéiert Erfahrung garantéieren an de Tempo vum Spill kontrolléieren. Den Howard huet bäigefüügt, "Et léisst eis wierklech, fir d'Spiller, et zu enger Erfahrung maachen wou mir wëssen wéi séier se d'Saachen gesinn."

Iwwerdeems Buedem Gefierer vläicht net sinn am Starfield, Howard verséchert Spiller, datt et alternativ Traversal Mechanik am Plaz sinn. Zesumme mat personaliséierbare Raumschëffer kënnen d'Spiller Jetpacks benotzen fir d'Mobilitéit ze verbesseren an laang Trek méi effizient ze maachen.

Och wann offiziell Ënnerstëtzung fir Buedem Gefierer ni am Starfield abegraff ka sinn, ass et méiglech datt inoffiziell Mods erstallt vu Fans eventuell se an d'Spill aféieren. D'Starfield Gemeinschaft huet scho aktiv Mods entwéckelt, déi verschidden Aspekter vum Spill adresséieren, dorënner Verbesserungen vun der User-Interface a Performanceverbesserungen.

Wéi Starfield sech weider entwéckelt, ass et héich wahrscheinlech datt méi substantiell Mods entwéckelt ginn, d'Spillméiglechkeeten ausbauen. Vun elo un ass Starfield verfügbar fir PC, Xbox Series X | S, a Spill Pass.

